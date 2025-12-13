Caos astrale del 13 dicembre: Marte sconvolge tutto, un segno crolla e un altro vola altissimo

Il 13 Dicembre Marte cambia nuovamente tutto nell’universo astrale. Un segno al top, un altro crolla clamorosamente.Non si può mai stare tranquilli quando si parla di segni zodiacali e, soprattutto, di Oroscopo. Difatti la Dea Bendata è molto capricciosa e quindi se un giorno ha deciso di premiare qualcuno, già quello successivo può aver pensato

Il 13 Dicembre Marte cambia nuovamente tutto nell’universo astrale. Un segno al top, un altro crolla clamorosamente.

Non si può mai stare tranquilli quando si parla di segni zodiacali e, soprattutto, di Oroscopo. Difatti la Dea Bendata è molto capricciosa e quindi se un giorno ha deciso di premiare qualcuno, già quello successivo può aver pensato di cambiare completamente idea. Adesso poi che Marte ha voluto metterci pure lui lo zampino la questione si fa ancora più complicata.

Di certo in queste ore la vita per alcuni cambierà radicalmente, lasciandoli letteralmente a bocca aperta. E ciò vale sia sotto il profilo professionale che privato. Indubbiamente questo cambio di rotta comporterà anche l’avvio di nuove esperienze e il dover prendere, pure in maniera particolarmente repentina, decisioni molto importanti.

Tuttavia il segno che vivrà molto intensamente tutto ciò non fatica in linea di massima a compiere questo gesto in nome della sua grande determinazione, sebbene in taluni casi sfoci in testardaggine. E ciò lo porta, inevitabilmente, a diventare eccessivamente arrogante anche con le persone che ama, a perdere le staffe e a prendere strade non sempre vincenti e convincenti, perlomeno a lunga gittata.

Oroscopo del 13 Dicembre, il segno al top

In ogni caso, se terrà a bada questo suo modo di essere, riuscirà a portare a casa enormi risultati sul lavoro, ottenendo anche quella promozione tanto agognata che si traduce in tanti soldini in più nelle prossime buste paga. Chiaro che questa maggiore sicurezza economica lo porterà a essere più sereno e pacato e quindi anche a essere in grado di instaurare dialoghi interessanti, nonché a mettere in atto confronti costruttivi con colleghi e amici, soprattutto di vecchia data.

Il segno in questione è il Toro che, sebbene non possieda la forza guerriera dell’Ariete o del Leone, in queste ore sarà particolarmente coraggioso ma, nel contempo, docile. Riuscirà pure a dimenticare la freddezza in nome del sano romanticismo se in coppia mentre se single accetterà di lasciarsi maggiormente andare alla scoperta di nuovi possibili partner.

Il tracollo emotivo per lui

Chi, invece, subirà un vero crollo emotivo saranno i Pesci che, tuttavia, già da tempo non se la stanno passando molto bene. Tuttavia c’è anche a dire che non si sono nemmeno mai davvero rimboccati le maniche per riuscire a risolvere situazioni e problemi che da mesi si stanno verificando nelle loro vite.

Saranno vinti da un fortissimo sentimento di malinconia che li renderà poco interessanti agli occhi degli altri, soprattutto di chi, con il Natale ormai alle porte, sente il desiderio di staccare la spina, di divertirsi e di rilassarsi. Saranno apatici e lunatici, nonché astiosi nei confronti di coloro che, esattamente al loro contrario, riescono comunque a vedere la luce nel buio, cogliendo le sfumature che fanno sovente la differenza.