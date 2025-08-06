Caos al concerto di Sfera Ebbasta: rissa tra il pubblico, show interrotto. Le parole del trapper.

Un concerto attesissimo sotto le stelle dell’ Arena della Versilia, al Cinquale in provincia di Massa Carrara si è trasformato in un incubo. Moltissime persone sono accorse per vedere Sfera Ebbasta dal vivo, ma poco prima della fine del concerto qualcosa è andato storto, trasformando l’entusiasmo della festa in delusione e amarezza.

Tutto sembrava filare liscio: luci, coreografie, hit acclamate dal pubblico. Fino all’ultimo pezzo, quello che solitamente lascia il segno e chiude con energia uno spettacolo. Ma proprio in quel momento, la situazione è degenerata. Una lite tra alcuni spettatori è rapidamente sfociata in una violenta rissa, scatenando scompiglio tra il pubblico e costringendo l’artista a interrompere la sua performance.

Le immagini circolate online e le testimonianze dei presenti raccontano di spintoni, urla, mani alzate e una tensione crescente, del tutto fuori luogo in un contesto musicale. Il cantante, inizialmente sorpreso, ha provato a riportare l’ordine, ma davanti all’escalation della violenza ha preso una decisione netta.

L’intervento di Sfera Ebbasta dal palco

Sfera Ebbasta, visibilmente contrariato, ha fermato tutto e si è rivolto direttamente al pubblico, invitando alla calma. “Raga per favore state fermi” Ha subito detto al microfono l’artista notando la situazione incandescente tra il pubblico. “Allora, questo era l’ultimo pezzo di oggi e qualcuno l’ha voluto rovinare, mi dispiace tanto” ha aggiunto, per poi proseguire visibilmente amareggiato: “Questi sono i motivi per il quale la gente poi non ha voglia di venire a suonare nei posti. Non sapete divertirvi ragazzi.

Poi rivolgendosi a qualcuno in particolare sotto il palco ha commentato: “Guarda fratello ho capito, ma ci sono bambini, ci sono ragazzine.” L’intento era quello di placare gli animi e salvare quanto restava della serata, ma il messaggio non ha raggiunto l’effetto sperato. Anzi, parte della folla ha reagito con fischi e persino con qualche insulto rivolto all’artista.

Il trapper, noto per i suoi modi diretti, non si è tirato indietro. “Così non ci si diverte. Non siete capaci di stare insieme in pace. Fate vergognare, siete dei babbi” ha detto senza mezzi termini, visibilmente deluso.

Dopo l’intervento, Sfera ha deciso di non portare a termine il brano conclusivo e ha lasciato il palco, decretando la fine anticipata dello show. Una scelta che ha diviso i fan: molti hanno apprezzato la sua presa di posizione, altri hanno espresso disappunto per un concerto terminato bruscamente. Ma la sicurezza e il rispetto reciproco, in eventi così partecipati, restano la priorità.

Sui social, la notizia si è diffusa rapidamente, alimentando dibattiti accesi. C’è chi difende il gesto di Sfera Ebbasta, ritenendolo un atto di responsabilità, e chi invece critica l’organizzazione per non aver prevenuto o gestito meglio l’accaduto.

Nato come Gionata Boschetti a Sesto San Giovanni nel 1992, Sfera Ebbasta è oggi una delle icone assolute della musica urban italiana. Partito dalla periferia di Cinisello Balsamo e da un’adolescenza turbolenta, è riuscito a trasformare sogni e disagi in una carriera da record, diventando il simbolo della trap italiana a livello globale.

Il suo percorso musicale inizia dal basso, con i primi video autoprodotti su YouTube e una collaborazione con Charlie Charles. Il punto di svolta arriva nel 2015 con l’album XDVR, manifesto della nuova ondata trap, seguito da una serie di successi come Sfera Ebbasta, Rockstar, Famoso e X2VR. È stato il primo artista italiano a entrare nella Top 100 globale di Spotify e detiene il record di più brani al n.1 nella classifica singoli FIMI.

Con oltre 4,2 milioni di copie vendute nel decennio 2010-2019, decine di dischi di platino e una serie impressionante di collaborazioni internazionali (da J Balvin a Offset, Future e Diplo), oggi Sfera non è solo un rapper, ma un brand, un simbolo culturale e un mito per i giovani.