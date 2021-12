Natale 2021 è ormai alle porte e, da settimane, risuonano in radio le canzoni tipiche di questo periodo, ormai diventati veri e propri classici. E tornano anche in classifica, conquistando i piani alti delle charts. Ed ecco, a pochi giorni dal 25 dicembre, le canzoni di Natale più ascoltate su Spotify. Partiamo dall’Italia prima di spaziare e scoprire, a livello mondiale, le hits ormai diventate veri e propri evergreen.

“All I Want for Christmas Is You” – Mariah Carey

“Last Christmas” – Wham!

“It’s Beginning to Look a Lot like Christmas” – Michael Bublé

“Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!” – B. Swanson Quartet, Frank Sinatra (with The B. Swanson Quartet)

“Jingle Bell Rock” – Bobby Helms

“Feliz Navidad” – José Feliciano

“Santa Tell Me” – Ariana Grande

“Snowman” – Sia

“Santa Claus Is Coming to Town” – Michael Bublé

“Rockin’ Around The Christmas Tree” – Brenda Lee

Primo posto scontato per Mariah Carey e la sua All I want for Christmas is you, in grado ogni anni di conquistate podi e vette, sia di vendite che di streaming. E in radio è immancabile…

Prevedibile anche il secondo posto, con il classico dei Wham!, Last Christmas. Poi, nella top ten, troviamo altri pezzi celebri e famosi come Let it snow! Let it snow! Let it snow! di Frank Sinatra. Presenti anche Michael Bublé, Ariana Grande (con Santa Tell Me) e Snowman, brano di Sia che conquista sempre più consensi, anno dopo anno.

Ed è proprio lei a guidare la top 5 dei pezzi più recenti di Natale e anche più “streammati” sempre su Spotify, a livello mondiale:

“Snowman” – Sia

“White Christmas” – Amy Grant

“Santa’s Coming for Us” – Sia

“Hallelujah” – Pentatonix

“Merry Christmas” – Ed Sheeran, Elton John

Infine, come anticipato, dopo aver scoperto i pezzi recenti più amati e quelli che sono più ascoltati in Italia, a seguire le canzoni di Natale che hanno ottenuto più ascolti in streaming su Spotify:

“All I Want For Christmas Is You” – Mariah Carey

“Last Christmas” – Wham!

“It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas” – Michael Bublé

“Jingle Bell Rock” – Bobby Helms

“Rockin’ Around the Christmas Tree” – Brenda Lee

“Santa Tell Me” – Ariana Grande

“It’s the Most Wonderful Time of the Year” – Andy Williams

“Snowman” – Sia

“Mistletoe” – Justin Bieber

“Underneath the Tree” – Kelly Clarkson

Ecco apparire – tra le differenza sostanziali con la top ten italiana- Justin Bieber con Mistletoe e Kelly Clarkson con la sua “Underneath the Tree” nella chart.