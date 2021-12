Non siamo ancora a metà dicembre ma ecco puntuali, nelle classifiche di vendite di inizio mese, apparire già le prime canzoni di Natale. La chart Fimi, rilasciata proprio oggi, vede già al secondo posto il brano che, ormai, è ufficialmente un classico delle festività, All i want for Christmas is you di Mariah Carey. Nulla ferma la regina delle feste natalizie che travolge tutto e tutti, sbarcando direttamente al secondo posto della classifica di inizio mese.

Oltre a lei, nella top ten, troviamo il Re delle feste, Michael Bublé, con “It’ beginning to look a lot like Christmas” che chiude alla posizione 10. Ma non è mica finita qua, anzi…

Scendiamo di poco ed ecco Feliz Navidad di Jose Feliciano alla posizione 13. Subito dopo, al 14esimo posto, Jingle Bell Rock di Bobby Helms.

Molto bene anche un altro evergreen, Last Christmas dei Wham! che schizza dal gradino 86 e vola fino alla posizione 17.

Alla 24, Gaia con “What Christmas means to me” e alle 26 la meravigliosa “Happy Xmas (War is Over) di John Lennon.

Al 28esimo gradino, riappare Michael Bublè con la cover di “Jingle Bells”, una delle innumerevoli versioni del classico di Natale.

Ecco alla 31 una new entry, quella di Dean Martin con “Let it snow! Let it snow! Let it snow!“. Poco dopo, alla 33, le versione firmata Ariana Grande di “Santa tell me”.

Vi era mancato già Michael Bublé? Nessun problema, eccolo tornare alla 38 con “White Christmas” e alla 42 “Jingle Bells” nella versione registrata da Frank Sinatra.

Scendiamo alla 46 per incontrare Andy Williams con “It’s the most wonderful time of the year” e alla 48 i Coldplay con “Christmas Lights“.

Atmosfere natalizie anche per la cover di Pentatonix di “Hallelujah“ che troviamo alla 55.

Infine, alla 62 “Santa Claus is coming to town” di Seal feat. Frank Sinatra e alla 63 Snowman di Sia.

Si scivola sotto di poco, arrivando alla 70, con “Do they know it’s Christmas?“. Michael Bublé riappare alla 74 con “Holly Jolly Christmas” mentre, in questa prima ondata di canzoni di Natale, ecco un altro evergreen immancabile: “Silent night“, incisa da Mariah Carey, alla 76.

E siamo solo nemmeno a metà dicembre…