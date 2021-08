Cantarè è il titolo del nuovo singolo di Mannarino, in uscita venerdì 27 agosto 2021. Il brano anticipa la pubblicazione del nuovo disco del cantante, V, fuori dal 17 settembre prossimo.

Scritto da MANNARINO – e prodotto dallo stesso Mannarino insieme a Joey Waronker (Beck, REM, Atoms For Peace) e Iacopo Brail Sinigaglia, mixato da Michael H. Brauer agli Electric Lady Studios di New York – il brano è descritto come “è un inno alla voce per chi non ha voce”.

E’ il secondo brano rilasciato nelle ultime settimane, dopo Africa. Il pezzo, scritto da Mannarino (prodotto da Mannarino, Joey Waronker e Iacopo Brail Sinigaglia) ha un voluto senso di richiamo ad una irrazionalità misteriosa e liberatoria rappresentata da una donna-africa, magica e potente.

“Fiore, caverna, pantera, acqua nera”, parole che si fanno immagine di bellezza, forza, protezione, vita, mentre si balla una danza primordiale, epica e futura.

Natura, patriarcato, animismo, femminilità, rapporto uomo-donna, sono questi solo alcuni dei temi affrontati dal cantautore nel prossimo album V, il disco più politico e visionario della sua carriera dove l’amore, l’irrazionale e un senso magico della vita diventano strumenti reali di decolonizzazione del pensiero e di resistenza umana.

Mannarino, insieme al titolo dell’album “V” e alla data di pubblicazione, ha voluto condividere anche la cover del disco che raffigura una donna combattente, guerriera.

E non è una scelta casuale. Lui stesso racconta: