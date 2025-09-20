Camihawke confessa: ecco cosa c’è davvero tra lei e Tananai

Che tra di loro ci fosse qualcosa era già evidente, come spesso accade, grazie ai social, ma in queste ultime ore è arrivata l’attesa conferma ed è stata proprio Camihawke ad annunciarla. I fan della content creator e di Tananai hanno cominciato a interrogarsi, scrutando ogni like, commento o storia Instagram, cercando conferme tra sorrisi e piccoli indizi.

Camilla Boniardi, nota al pubblico come Camihawke, ha deciso di rompere il silenzio, concedendo un’intervista a La Repubblica nella quale ha parlato apertamente della sua vita sentimentale:

“Diciamo che è un periodo dove sono molto felice”, ha fatto sapere “Non non mi va di raccontare troppo, perché comunque sono argomenti delicati, sono coinvolte persone, però è un bel momento, sono felice, sto riacquistando serenità. È stata una bella scoperta e ovviamente è da capire. Però sono felice”

La storia con Tananai

Le anticipazioni che erano circolate sui social a inizio settembre, quando l’influencer aveva condiviso alcuni video dal concerto di Tananai all’Ippodromo Snai San Siro, si sono quindi concretizzate: Camihawke Tananai stanno vivendo una storia d’amore. La content creator parla di un periodo di serenità e felicità, un momento di riscoperta personale che la porta a guardare avanti con entusiasmo. Tuttavia, ha sottolineato l’importanza di mantenere una certa riservatezza:

“Capisco la curiosità e l’accetto, però chiedo anche di rispettare i limiti di ciò che si vuole raccontare, perché penso sia anche importante proteggere alcune cose. Ho esposto tanto della mia vita per tanti anni, lo rifarei, è stato stupendo, però adesso ho un’altra età, sono cambiate alcune cose. Ho capito quali sono i pro e i contro di questo tipo di esposizione e forse ho voglia di provare anche a vivere qualcosa più nel privato. Non c’è nessun mistero, semplicemente la mia vita è già molto esposta; se c’è una piccola parte che posso tenere più protetta, perché è una parte a cui tengo molto, ci provo”.

La storia con Tananai arriva dopo una lunga relazione che l’influencer ha avuto con Aimone Romizi, cantante dei Fast Animals and Slow Kids, durata oltre sette anni. La fine della loro storia, come spiegato da Camihawke, non è stata il risultato di un litigio o di un evento drammatico, ma piuttosto di una presa di coscienza maturata col tempo. “Capisco la curiosità e l’accetto, però chiedo anche di rispettare i limiti di ciò che si vuole raccontare, perché penso sia anche importante proteggere alcune cose. Ho esposto tanto della mia vita per tanti anni, lo rifarei, è stato stupendo, però adesso ho un’altra età, sono cambiate alcune cose. Ho capito quali sono i pro e i contro di questo tipo di esposizione e forse ho voglia di provare anche a vivere qualcosa più nel privato. Non c’è nessun mistero, semplicemente la mia vita è già molto esposta; se c’è una piccola parte che posso tenere più protetta, perché è una parte a cui tengo molto, ci provo”.

Ora, però, il capitolo con Tananai è appena iniziato. Camihawke evita di scendere nei particolari, ma lascia trasparire che la conoscenza reciproca è stata sorprendente e intensa, un’esperienza che la sta facendo sentire finalmente serena e appagata.