Calma è un cantante di Amici 2022 ed è stato scelto da Rudy Zerbi per la sua squadra. Il vero nome è Marco Barbieri e ha 23 anni, è nato a Pesaro.

Si è avvicinato al mondo della musica fin da piccolo. Il padre, infatti, era un musicista e suona la chitarra. Inizia a studiare musica, a suonare anche lui lo strumento e ad appassionarsi anche alla scrittura. Vince una borsa si studio e si trasferisce a Londra quando ha solo 18 anni.

Calma ha raccontato, durante la sua permanenza nel talent show, di essere fidanzato. La sua ragazza si chiama Cecilia.

Parlando con il suo insegnante, Calma ha raccontato di quanto, da piccolo, è stato vittima di bullismo:

“Mi sono sentito fuori luogo, come spesso mi è successo in passato… dove ho sofferto di bullismo. La musica è sempre stata la mia salvezza. Nel momento in cui ho la possibilità di essere in questa scuola, ho la gioia da un lato per essere qui, dall’altro nuovamente mi ritrovo in un gruppo dove mi sento inadeguato, dove devo farmi accettare. Questa cosa mi ha rievocato emozioni brutte, quando qualcuno non perde l’occasione di ricordarti quanto gli fai schifo”.

Ad Amici 2022, il giovane cantante si era scontrato, dopo il suo ingresso, con un altro concorrente, Alex. Si era sentito dire, infatti, che chiunque, all’interno della scuola, avrebbe potuto batterlo facilmente, se messo in sfida con lui. Proprio per questo, Calma aveva ammesso di sentire un accanimento nei suoi confronti. Da piccolo, era in classe con compagni con problemi didattici e siccome andava bene a scuola, partivano gli atti di bullismo, un branco contro il singolo (“Mi sputavano nelle scarpe, mi alzavano le mani e mi chiudevano in bagno per farmi prendere delle note”).

Il suo nome d’arte, Calma, prende ispirazione dalle iniziali della frase “C’è ancora la mia anima”.

Questo il suo account Instagram ufficiale.

Ad Amici 2022 ha presentato il suo inedito, Routine.