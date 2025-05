C’è una cabina rosa in piazza Plebiscito a Napoli e, in questa scelta del Comune, c’entra proprio il cantante britannico Ed Sheeran.

Cabina Telefonica Rosa in Piazza del Plebiscito: Napoli si Illumina per Ed Sheeran

In Piazza Plebiscito a Napoli è comparsa – da qualche giorno – una cabina telefonica rosa, che riprende lo stesso modello di quelle storiche della Gran Bretagna. Si tratta di un’attività promozionale volta a lanciare il nuovo singolo di Ed Sheeran intitolato Old Phone, uscito lo scorso 1 maggio e contenuto nel nuovo album Play, pubblicato il prossimo 12 settembre. Si tratta dell’unica cabina telefonica rosa in Italia e, secondo quanto svelato da Fanpage, questa sarebbe stata una decisione dell’artista che ha voluto proprio la città partenopea per il lancio del nuovo lavoro.

Il significato di Old Phone, nuovo singolo di Ed Sheeran

Il cantautore è una vera certezza per il mondo musicale mondiale, tanto che i suoi brani sono tutti diventati delle vere e proprie hit di successo. La nuova canzone di Ed Sheeran racconta quindi l’esperienza – quasi scioccante – di rivivere il passato riattivando un vecchio telefono che non veniva usato dal 2015. Nel testo l’artista svela di aver trovato messaggi di un amico perduto, una discussione avuta con la sua ex e messaggi con la famiglia, che era all’epoca già distante. Viene quindi evidenziato il concetto di tempo ma anche quello di distanza, che trasforma spesso l’identità di una persona.

Il brano è prodotto da Blake Slatkin e Ilya Salmanzadeh, e va ad unire melodie acustiche evocative ed emozioni. Il sound ricorda anche le origini cantautoriali di Sheeran e affronta i temi della crescita e della memoria.

A settembre 2025 il nuovo album Play

Ed Sheeran sta per dare il via a una nuova stagione musicale, grazie all’uscita di Play, che verrà fuori nel mese di settembre 2025. Il disco vanta la presenza di collaborazione con produttori e musicisti, ma affronta tematiche tematiche che hanno consacrato Ed Sheeran come uno degli artisti più in voga del panorama musicale odierno. Lui stesso ha definito questo suo lavoro un album nato a seguito di un periodo difficile della sua vita. Si tratta di un progetto creato in diverse parti del mondo e finalizzato a Goa, in India, in modo da rendere questa esperienza divertente e piena di sorprese.

L’album rappresenta insomma un insieme di emozioni e riflette l’amore che Ed Sheeran ha per la musica, oltre che la sua crescita come uomo, marito e padre. La promozione comprende inoltre iniziative come pub per jam session folk, concerti su autobus scoperti e performance con capelli da cowboy rosa. L’attesa è tantissima, anche perché si tratta già di un disco che ha tutte le prospettive per essere di successo.