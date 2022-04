Buttare l’amore è il titolo del brano di Mina, inciso per la colonna sonora della serie tv “Le fate ignoranti“, disponibile da mercoledì 13 aprile 2022.

Tutti gli episodi saranno rilasciati insieme, proprio in quella data. Ecco la trama della serie tv riportata dai colleghi di TvBlog:

Massimo e Antonia sono una ricca coppia romana, sono affiatati, si amano, hanno una bella vita. La loro vita improvvisamente si interrompe quando Massimo muore in un incidente stradale. Quello che Antonia scoprirà con il tempo è che Massimo aveva una vita parallela. Amava un uomo, Michele e con lui condivideva parte della vita sulla sua terrazza romana dove era circondato dagli affetti di una variegata famigli allargata. Antonia si avvicinerà a questa famiglia e il dolore del tradimento sarà in parte mitigato dalla scoperta di nuovi affetti.

Mina, Buttare l’amore, Significato canzone

La canzone parla dell’incapacità e impossibilità di continuare un rapporto, una relazione, con chi canta impegnata a guardare l’altra persona “buttare via l’amore” mentre non si riesce ad impedire che ciò avvenga. E la passione appare mancare proprio a causa dell’assenza di un elemento esterno mentre si osserva, inermi, il declino e il decorso del rapporto.

Buttare l’amore, Video ufficiale

Mina, Buttare l’amore, Testo canzone

Ora lo so cosa cerchi di più

Ma non sono io

Vedi cos’è quel difetto di te che ci limita

forse un’altra me, ti accontenterà

Dimmelo tu cosa manca di più, posso farcela

forse non c’è più passione perché sei soltanto mio

prima c’era lei, ora solo noi

E così, io ti guardo buttare l’amore

resto qui e finisco per farmi del male

passerà, serviranno altre mille persone

e va bene così

Anche se poi tutto quello che vuoi potrei dartelo

affari miei se decido di no, sono libera

quello che farei, non te lo dirò mai

Stupido sai chi si mette nei guai per un brivido

ti tradirei, non ti credere mai, non giurarmelo

forse ti amerei, se non fossi io

E così, io ti guardo buttare l’amore

resto qui e finisco per farmi del male

passerà, serviranno altre mille persone

e va bene così