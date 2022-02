L’ultimo album in studio dei BTS, BE, è uscito ormai da più di un anno – era il novembre 2020 ed eravamo in piena pandemia – ma ancora oggi resta uno dei dischi più apprezzati dalla critica e amati dei fan, complice anche la decisione del gruppo sudcoreano di aprirsi ai sentimenti più intimi e, complice proprio la già citata pandemia, esprimere i loro sentimenti contrastanti su questa mondiale, dalla paura all’ansia, passando però per la determinazione di superare tutto questo.

Non a caso a fare da traino a BE ci ha pensato il singolo Life Goes On, dedicato proprio a chi, di fronte a quella che per ora è da considerarsi una nuova normalità, si sente bloccato e non vede un futuro troppo roseo: la vita va avanti, dicono i BTS, con un messaggio di positività e conforto che ha portato il brano a debuttare direttamente al numero 1 della Billboard Hot 100 e a diventare in poco tempo il terzo singolo di maggior successo della band negli Stati Uniti.

BTS, la Deluxe Edition di BE è in super offerta su Amazon

A poco più di un anno dall’uscita di BE, debuttato direttamente al numero 1 della Billboard 200, Amazon Italia ha deciso di proporre un importante sconto sull’elegante Deluxe Edition che include:

2 PHOTOBOOK (100 pagine / 92 pagine)

1 MAKING BOOK (32 pagine)

1 CD

1 LYRIC POSTER (44mm x 63mm)

8 PHOTOCARD

1 POLAROID PHOTO CARD

1 CORNICE PER FOTO (148mm x 210mm x 13mm)

7 POSTCARD

1 POSTER

Questa la tracklist ufficiale di BE:

Life Goes On Fly Me To My Room Blue & Grey Skit Telepathy Dis-ease Stay Dynamite

La Deluxe Edition di BE viene proposta da Amazon in questi giorni a 38,91 euro invece di 57,90 euro, con un risparmio del 33% (-18,99 euro) sul prezzo di listino. Il prezzo include la spedizione rapida in tutta Italia.