Gadget musicali: 10 idee regalo per chi è superfan dei BTS

I BTS hanno da poco annunciato, per la seconda volta in due anni, un esteso periodo di riposo subito dopo la conclusione degli show già programmati che permetterà al gruppo di artisti di concentrarsi su quello che sarà il nuovo capitolo dei BTS con un disco ancora avvolto nel mistero anticipato dalla nota della Big Hit Music con cui è stato comunicato lo stop temporaneo delle attività del gruppo. La notizia è stata accolta dagli ARMY dei BTS – così si fanno chiamare i fan di questa band fenomeno in tutto il Mondo – col solito rispetto che da sempre viene riservato a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook. Del resto tra gli album incisi dal 2014 ad oggi e le numerose collaborazioni messe in piedi in questi ultimi anni, il materiale per restare vicini ai BTS anche nel periodo di pausa dai nuovi lavori non manca e anche sul fronte del merchandising i fenomeni del K-Pop non scherzano.

Ci siamo ritrovati a cercare un regalo da fare ad una grandissima fan italiana dei BTS e siamo stati sopraffatti dall’imbarazzo della scelta. Anche il solo catalogo presente su Amazon è sbalorditivo, unico nel suo genere. Forse nessun altro artista, vivente o no, può vantare un merchandising così ampio. Se siete a caccia i idee per far felice una persona superfan dei BTS, ecco 10 proposte da non farvi scappare.

Festa di compleanno a tema BTS? Ecco la soluzione

Se state pianificando una festa di compleanno a tema BTS, ecco un set di decorazioni che include tutto ciò di cui avete bisogno:

1 topper per torta

30 palloncini in lattice col logo della banda

1 festone “Happy Birthday”

22 topper per cupcake

Acquista il set di decorazioni per le feste

I Funko Pop dei BTS

I BTS possono vantare anche una collezione di Funko Pop come altri grandi artisti del calibro di Iron Maiden, Van Halen, Joan Jett, Lil’ Wayne, Amy Winehouse, Jimi Hendrix o Freddy Mercury. Il set ufficiale è in vendita con tutti e sette i componenti dei BTS, ma è possibile anche trovare singolarmente la versione Funko Pop di RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook.

Acquista i Funko Pop di RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook

Set regalo pieno di gadget dei BTS

Se non sapere cosa scegliere, ecco un set che include davvero di tutto:

1 fodera per cuscino

40 carte

12 fogli adesivi

1 cordino

1 portatelefono

1 portachiavi

2 tatuaggi adesivi

Acquista il set regalo dei BTS

Il diario per la scuola dei BTS

Il nuovo anno scolastico è già iniziato, ma come si può rinunciare al diario dei BTS? Più di un semplice diario: c’è tutto lo spazio necessario per organizzare l’anno scolastico e le attività extra scolastiche e il proprio tempo libero, ma anche per prendere appunti e annotarsi idee da arricchire con adesivi ed illustrazioni a colori di RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook.

Acquista il diario per la scuola

Calzini per tutti!

I calzini non sono più soltanto il regalo della nonna. Su Amazon sono disponibili i calzini dei BTS realizzati in cotone e tre diversi colori col logo dei BTS sulla caviglia e un adesivo incluso nella confezione da attaccare dove si preferisce.

Acquista i calzini dei BTS

I topper per torte

Ecco sette piccoli topper per torte di RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook, ciascuno realizzato in PVC e alto 8 centimetri. Riutilizzabili più e più volte e anche tutti insieme nel caso di torte molto grandi.

Acquista i topper per torte

Mega pack di gadget dei BTS

Se state cercando un super regalo o piccoli regali da fare nel corso del tempo, ecco un mega pack di gadget che potete usare come preferite, facendo contenta una persona che ama i BTS con:

40 photocards

12 adesivi

1 cappellino

1 braccialetto

1 anello

1 ciondolo

2 spille

1 ring per telefono

1 portachiavi

Acquista il mega pack di gadget dei BTS

Il bracciale con ciondoli

Bracciale in acciaio inossidabile con due ciondoli dei BTS, uno con inciso il nome della band e uno con una frase che l’esercito dei BTS conosce bene: “Love Yourself Be the best you can be”.

Acquista il bracciale con ciondoli

Borsa con bracciali in silicone

Ecco un altro interessante mega pack di gadget per l’esercito dei BTS:

una sacca con cordoncino

40 adesivi 3D

8 braccialetti

1 collana

1 cordino

1 portachiavi

1 supporto per telefono

Acquista la borsa con bracciali dei BTS

Butter in edizione speciale

È passato quasi un anno dall’uscita del singolo Butter, ma l’edizione speciale sta andando ancora forte su Amazon sia in versione Cream che in quella Peach. Ciascun box include il CD col singolo e la B-side “Permission to Dance”, un libro fotografico da 108 pagine, 2 Lyric Cards, 1 Instant Photo Card, 1 Photo Stand, 1 Folded Message Card e 1 Graphic Sticker.

Acquista l’edizione speciale di Butter