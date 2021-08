Olivia Rodrigo ha rilasciato un nuovo singolo, Brutal, con relativo video musicale di accompagnamento. La traccia è presente nel suo disco di inediti, Sour.

Olivia Rodrigo, Brutal, il video ufficiale

Il video ufficiale del pezzo è diretto da Petra Collins – che ha collaborato con “good 4 u” e con importanti colleghe come Selena Gomez, Carly Rae Jepsen. Il concept di “Brutal” prende ispirazione dalla cultura pop degli anni ’90 e dei primi anni 2000, ambientandosi in quel luogo adolescenziale spesso citato: il centro commerciale.

Potete vedere il video ufficiale cliccando qui.

“Mi sono divertita così tanto a realizzarlo con la mia geniale amica Petra Collins e sono così entusiasta che sia uscito nel mondo !!!! spero che tu possa amarlo!” e “Così così così grata per @petrafcollins che mi ispira costantemente e che ha diretto questo video in modo così incredibile. Spero che voi ragazzi amiate il video e tutta la mia angoscia adolescenziale lol”. Questi i commenti condivisi dalla cantante suoi social nel condividere e rilasciare la clip.

Olivia Rodrigo, Brutal, significato canzone

Rodrigo canta della promessa fuorviante della giovinezza, compresi tutti i tradimenti, le delusioni e le sfide dei nostri “anni d’oro”. Il ritornello del titolo, “è brutale qui fuori”, fa riferimento sia all’industria musicale grezza che al mondo difficile dell’adolescenza.

Olivia Rodrigo, Brutal, testo canzone

[Intro]

I want it to be, like, messy

[Verse 1]

I’m so insecure, I think

That I’ll die before I drink

And I’m so caught up in the news

Of who likes me and who hates you

And I’m so tired that I might

Quit my job, start a new life

And they’d all be so disappointed

‘Cause who am I if not exploited?

And I’m so sick of seventeen

Where’s my fucking teenage dream?

If someone tells me one more time

“Enjoy your youth,” I’m gonna cry

And I don’t stick up for myself

I’m anxious, and nothing can help

And I wish I’d done this before

And I wish people liked me more

[Chorus]

All I did was try my best

This the kinda thanks I get?

Unrelentlessly upset (Ah-ah-ah)

They say these are the golden years

But I wish I could disappear

Ego crush is so severe

God, it’s brutal out here

[Post-Chorus]

(Yeah)

[Verse 2]

I feel like no one wants me

And I hate the way I’m perceived

I only have two real friends

And lately, I’m a nervous wreck

‘Cause I love people I don’t like

And I hate every song I write

And I’m not cool, and I’m not smart

And I can’t even parallel park

[Chorus]

All I did was try my best

This the kinda thanks I get?

Unrelentlessly upset (Ah-ah-ah)

They say these are the golden years

But I wish I could disappear

Ego crush is so severe

God, it’s brutal out here

[Post-Chorus]

(Yeah)

(Just havin’ a really good time)

[Outro]

Got a broken ego, broken heart

(Yeah, it’s brutal out here, yeah, it’s brutal out here)

And God, I don’t even know where to start

Olivia Rodrigo, Brutal, traduzione in italiano

Voglio che sia, tipo, disordinato

Sono così insicuro, penso

Che morirò prima di bere

E sono così presa dalle notizie

Su a chi piaccio e chi ti odia

E sono così stanca che potrei

Lasciare il mio lavoro, iniziare una nuova vita

E sarebbero tutti così delusi

Perché chi sono io se non sfruttato?

E sono così stufo di avere diciassette anni

Dov’è il mio fottuto sogno da adolescente?

Se qualcuno me lo dice un’altra volta

“Goditi la tua giovinezza”, piangerò

E non mi difendo da sola

Sono ansiosa e niente può aiutarmi

E vorrei averlo fatto prima

E vorrei che le persone mi apprezzassero di più

Tutto quello che ho fatto è stato fare del mio meglio

Questo è il tipo di ringraziamento che ricevo?

Inesorabilmente sconvolto (Ah-ah-ah)

Dicono che questi siano gli anni d’oro

Ma vorrei poter scomparire

La cotta per l’ego è così grave

Dio, è brutale qui fuori

(si)

Sento che nessuno mi vuole

E odio il modo in cui sono percepita

Ho solo due veri amici

E ultimamente, sono un disastro nervoso

Perché amo le persone che non mi piacciono

E odio ogni canzone che scrivo

E non sono figo, e non sono intelligente

E non posso nemmeno parcheggiare in parallelo

Tutto quello che ho fatto è stato fare del mio meglio

Questo è il tipo di ringraziamento che ricevo?

Inesorabilmente sconvolto (Ah-ah-ah)

Dicono che questi siano gli anni d’oro

Ma vorrei poter scomparire

La cotta per l’ego è così grave

Dio, è brutale qui fuori

(Sì)

(Mi sto solo divertendo davvero)

[Fine]

Ho un ego spezzato, cuore spezzato

(Sì, è brutale qui, sì, è brutale qui)

E Dio, non so nemmeno da dove cominciare