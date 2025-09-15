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Bruno Mars supera sé stesso: con Lady Gaga firma il suo brano più longevo nelle radio USA

La marcia trionfale di “Die With a Smile”, il duetto tra Bruno Mars e Lady Gaga, aggiunge un’altra tacca alla storia recente del pop. Il singolo ha raggiunto 55 settimane nella Radio Songs di Billboard

di Stefano Benzi
Bruno Mars supera sé stesso: con Lady Gaga firma il suo brano più longevo nelle radio USA
15 Settembre 2025 15:30

Ancora una grande impresa per Bruno Mars che con Die With a Smile, prodotto e interpretato insieme a Lady Gaga e parte integrante della colonna sonora di Joker: Folies a deux, va in testa alla classifica che misura l’airplay radiofonico deegli Stati Uniti, e in questo modo ha superato il primato personale Mars detenuto da “Uptown Funk” (con Mark Ronson).

Bruno Mars, il più trasmesso in radio

“Die With a Smile” aveva toccato il n. 1 della Billboard Hot 100 gfià  inizio 2025, con Lady Gaga che aveva celebrato il traguardo ringraziando fan e “hooligans” (il nickname della fanbase di Mars). Il brano è così diventato uno dei singoli più popolari dell’anno.

La canzone ha poi coronato la sua corsa anche sul fronte dei premi: ai recenti Grammy 2025 ha vinto la statuetta per Best Pop Duo/Group Performance, con i due artisti che si sono scambiati parole di stima dal palco e nel backstage. Un riconoscimento che certifica la qualità dell’interpretazione e dell’arrangiamento, oltre alla capacità del pezzo di parlare a pubblici trasversali.

Bruno Mars
Bruno Mars, portas Die With a Smile al comando delle classifiche delle radio americane – Credits Bruno Mars Official (Soundsblog.it)

Bruno Mars, carrellata di numeri #1

Tornando ai numeri delle radio “Die With a Smile” ha trascorso otto settimane al n. 1 della Radio Songs della classifica di Billboard, la più autorevole e considerata anche in termini economici e che, nella sua permanenza complessiva, ha ora superato “Uptown Funk” di una settimana.

Nel confronto interno alla discografia di Mars, meglio di così hanno fatto solo i periodi al comando di “Leave the Door Open”, 10 settimane al vertice della classifica airplaymentr  “That’s What I Like” si è fermata a nove.

Un brano per le famiglie

Oltre al dato globale della Radio Songs, il brano continua a rendere molto anche nei formati: secondo Forbes, il singolo mantiene posizioni da podio nelle graduatorie di Adult Pop Airplay (n. 2) e Adult Contemporary (n. 3), dove ha totalizzato 55 settimane complessive, pur senza raggiungere il n. 1 nella seconda. Un segnale che l’appeal del pezzo è rimasto intatto fra le emittenti più mainstream e family-friendly.

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