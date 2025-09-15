Bruno Mars supera sé stesso: con Lady Gaga firma il suo brano più longevo nelle radio USA

La marcia trionfale di “Die With a Smile”, il duetto tra Bruno Mars e Lady Gaga, aggiunge un’altra tacca alla storia recente del pop. Il singolo ha raggiunto 55 settimane nella Radio Songs di Billboard

Ancora una grande impresa per Bruno Mars che con Die With a Smile, prodotto e interpretato insieme a Lady Gaga e parte integrante della colonna sonora di Joker: Folies a deux, va in testa alla classifica che misura l’airplay radiofonico deegli Stati Uniti, e in questo modo ha superato il primato personale Mars detenuto da “Uptown Funk” (con Mark Ronson).

Bruno Mars, il più trasmesso in radio

“Die With a Smile” aveva toccato il n. 1 della Billboard Hot 100 gfià inizio 2025, con Lady Gaga che aveva celebrato il traguardo ringraziando fan e “hooligans” (il nickname della fanbase di Mars). Il brano è così diventato uno dei singoli più popolari dell’anno.

La canzone ha poi coronato la sua corsa anche sul fronte dei premi: ai recenti Grammy 2025 ha vinto la statuetta per Best Pop Duo/Group Performance, con i due artisti che si sono scambiati parole di stima dal palco e nel backstage. Un riconoscimento che certifica la qualità dell’interpretazione e dell’arrangiamento, oltre alla capacità del pezzo di parlare a pubblici trasversali.

Bruno Mars, carrellata di numeri #1

Tornando ai numeri delle radio “Die With a Smile” ha trascorso otto settimane al n. 1 della Radio Songs della classifica di Billboard, la più autorevole e considerata anche in termini economici e che, nella sua permanenza complessiva, ha ora superato “Uptown Funk” di una settimana.

Nel confronto interno alla discografia di Mars, meglio di così hanno fatto solo i periodi al comando di “Leave the Door Open”, 10 settimane al vertice della classifica airplaymentr “That’s What I Like” si è fermata a nove.

Un brano per le famiglie

Oltre al dato globale della Radio Songs, il brano continua a rendere molto anche nei formati: secondo Forbes, il singolo mantiene posizioni da podio nelle graduatorie di Adult Pop Airplay (n. 2) e Adult Contemporary (n. 3), dove ha totalizzato 55 settimane complessive, pur senza raggiungere il n. 1 nella seconda. Un segnale che l’appeal del pezzo è rimasto intatto fra le emittenti più mainstream e family-friendly.