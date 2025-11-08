Bresh, chi è la sua bellissima fidanzata? Famosa tiktoker con milioni di follower

Famosissima sui social, con milioni di followers su Instagram e Tiktoker, lei è la bellissima compagna del cantante Bresh.

Chi è la bellissima e famosissima fidanzata del cantante Bresh: lei nota tiktoker con milioni di followers.

Andrea Emanuele Brasi, in arte Bresh, è stato uno dei protagonisti dello scorso Festival di Sanremo 2025, dove si esibisce con il brano inedito “La tana del granchio”.

Ventottenne originario di Bogliasco, in provincia di Genova, Bresh ha conquistato il grande pubblico dopo anni di gavetta e numerose collaborazioni con artisti come Tedua e Izi. Il suo successo è esploso con il singolo “Guasto d’amore”, certificato cinque volte disco di platino, che ha consolidato la sua posizione nel panorama musicale italiano. Nel corso della kermesse musicale, Bresh si esibirà anche nella serata dedicata alle cover, duettando con Cristiano De André, un evento molto atteso dagli appassionati.

La storia d’amore tra Bresh ed Elisa Maino

Accanto a Bresh, da qualche anno, c’è una figura altrettanto nota nel mondo dei social: Elisa Maino, influencer e tiktoker di grande successo. La loro relazione, seguita con interesse da milioni di fan, ha una storia che si è sviluppata tra casualità e un incontro fortuito a Milano. Tutto è iniziato quando Elisa ha condiviso nelle sue Instagram story un brano di Bresh. Quella stessa sera, i due si sono trovati a cena nello stesso locale, seppur con gruppi differenti di amici. Quella cena è stata il preludio di un legame destinato a crescere.

Dapprima la frequentazione è stata breve, poiché Elisa non si sentiva pronta per una relazione seria. Tuttavia, un secondo invito a cena da parte di Bresh ha cambiato le carte in tavola, portandoli a vedersi con maggiore regolarità. La loro storia è stata svelata ufficialmente nel 2023, quando, ad aprile, sono stati paparazzati a Portofino mentre si scambiavano un bacio. Da quel momento, la coppia ha consolidato il proprio rapporto pubblicamente e attualmente Elisa è al fianco di Bresh anche a Sanremo, sostenendolo durante la competizione e valutando nuove opportunità professionali.

Nata a Rovereto, in provincia di Trento, il 17 gennaio 2003, Elisa Maino è una delle influencer più amate della scena italiana, soprattutto tra le generazioni più giovani. Con oltre 3,1 milioni di follower su Instagram e circa 6 milioni su TikTok, dove ha raccolto più di 820 milioni di “mi piace”, è una vera e propria icona digitale. Il suo soprannome social è “La Maino” e la sua popolarità si è costruita grazie a contenuti coinvolgenti che spaziano dal make-up ai momenti di vita quotidiana.

Su YouTube, Elisa conta più di 700.000 iscritti, canale dove ha iniziato a pubblicare anni fa ottenendo milioni di visualizzazioni. Attualmente, conduce un podcast intitolato “Get Ready with Maino”, in cui invita colleghe e amiche a parlare di trucco e lifestyle, consolidando così la sua presenza anche in formato audio.

Nel 2022, durante un’intervista al podcast “One More Time”, Elisa ha rivelato di aver acquistato un attico di 120 metri quadrati a Milano, un traguardo raggiunto grazie ai guadagni derivanti dalle sue molteplici attività sui social, dai libri alle campagne pubblicitarie. “A 18 anni possedere una casa di questa dimensione è una grande soddisfazione, soprattutto considerando che per me pagare un affitto non è mai stato una soluzione ideale”, ha dichiarato con orgoglio.

Un approfondimento pubblicato da Il Sole 24 Ore nel luglio 2022 ha stimato che Elisa Maino possa guadagnare circa 50.000 euro al mese, basandosi soprattutto sul numero di follower e sull’influenza che esercita nel mondo digital. Questi introiti derivano da una combinazione di sponsorizzazioni, collaborazioni commerciali e contenuti sponsorizzati, che le hanno permesso di costruire una solida carriera imprenditoriale nel settore dell’influencer marketing.