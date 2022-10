“Born to Be Alive” è una canzone scritta dal cantante francese Patrick Hernandez. Fu un successo mondiale e raggiunse il numero uno della classifica disco statunitense nella primavera del 1979. Inizialmente venne concepita e pensata come una canzone hard rock. La canzone ha ottenuto il disco d’oro negli Stati Uniti. Anche in Italia raggiunge la prima posizione della chart Fimi. Qui sotto potete ascoltare il brano, leggi traduzione e testo.

Patrick Hernandez, Born to be alive, Significato canzone

Il brano è un inno chiaro a vivere la vita al massimo, abbandonando scuse, alibi e giustificazioni.

Born to be alive, Ascolta la canzone e guarda il video

A seguire potete ascoltare la canzone in streaming, cliccando qui, invece, potete vedere il video ufficiale.

Patrick Hernandez, Born to be alive, Testo canzone

We were born to be alive

We were born to be alive

Born, born to be alive

(Born to be alive)

You see, you were born

Born, born

(Born to be alive)

People ask me why

I never find a place to stop

And settle down, down, down

But I never wanted all those things

People need to justify

Their lives, lives, lives

You see, you were born

Born, born to be alive

(Born to be alive)

You see, you were born

Born, born (born to be alive)

It’s good to be alive

To be alive

To be alive

It’s good to be alive

To be alive

To be alive

It’s good to be alive

Time was on my side

When I was running down the street

It was so fine, fine, fine

A suitcase and an old guitar

And something new to occupy

My mind, mind, mind

You see, you were born, born

Born to be alive

(Born to be alive)

You see, you were born, born, born (born to be alive)

You see, you were born, born

Born to be alive

(Born to be alive)

You see, you were born, born, born (born to be alive)

You see you were born, born

Born to be alive

(Born to be alive)

You see, you were born, born, born

(Born to be alive)

Born, born to be alive

(Born to be alive)

Yes, you were born, born, born

(Born to be alive)

Born

Born to be alive

Patrick Hernandez, Born to be alive, Traduzione canzone

Siamo nati per essere vivi

Siamo nati per essere vivi

Nato, nato per essere vivo

(Nato per essere vivo)

Vedi, sei nato

Nato, nato

(Nato per essere vivo)

La gente mi chiede perché

Non trovo mai un posto dove fermarmi

E sistemati, giù, giù

Ma non ho mai voluto tutte queste cose

Le persone hanno bisogno di giustificare

Le loro vite, vite, vite

Vedi, sei nato

Nato, nato per essere vivo

(Nato per essere vivo)

Vedi, sei nato

Nato, nato (nato per essere vivo)

È bello essere vivi

Essere vivo

Essere vivo

È bello essere vivi

Essere vivo

Essere vivo

È bello essere vivi

Il tempo era dalla mia parte

Quando correvo per strada

Era così bello, bene, bene

Una valigia e una vecchia chitarra

E qualcosa di nuovo da occupare

La mia mente, mente, mente

Vedi, sei nato, nato

Nato per essere vivo

(Nato per essere vivo)

Vedi, sei nato, nato, nato (nato per essere vivo)

Vedi, sei nato, nato

Nato per essere vivo

(Nato per essere vivo)

Vedi, sei nato, nato, nato (nato per essere vivo)

Vedi che sei nato, nato

Nato per essere vivo

(Nato per essere vivo)

Vedi, sei nato, nato, nato

(Nato per essere vivo)

Nato, nato per essere vivo

(Nato per essere vivo)

Sì, sei nato, nato, nato

(Nato per essere vivo)

Nato

Nato per essere vivo