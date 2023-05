Bono Vox è arrivato a Napoli, atteso per il concerto previsto al Teatro San Carlo, giovedì 11 maggio 2023. Il cantante è atterrato nella giornata di ieri, indossando la sciarpa della squadra vincitrice del campionato di calcio e festeggiando il suo compleanno proprio nel nostro Paese.

E sabato l’attesissimo concerto al Teatro San Carlo. Ma andiamo in ordine, con tutte le informazioni e anticipazioni.

Bono Vox, sciarpa del Napoli e compleanno in città

Nelle scorse ore è stata al centro dell’attenzione del web la foto che immortala Bono Vox, arrivato a Napoli per la preparazione del concerto di sabato sera, al Teatro San Carlo a Napoli.

Si è presentato oggi così! Grande! 💙💙 Bono Vox (U2) pic.twitter.com/GfkjrsvEwW — Napoli: una maglia, una città ღ (@group_kknight) May 10, 2023

Il cantante indossa la maglia del Napoli e, nelle ore successive, ha festeggiato il suo compleanno nel ristorante Mimì alla Ferrovia, uno dei più famosi e storici della città, con una cena a base dei piatti tipici della cucina locale.

In breve tempo sono diventati virali i video del cantante impegnato a cenare e festeggiare così i suoi 63 anni. E tra i brani intonati, anche “Torna a Surriento”, canzone napoletana, NATA nel 1894 da Ernesto De Curtis su parole del fratello Giambattista.

Concerto al Teatro San Carlo: le anticipazioni (prezzi e biglietti)

L’evento in programma sabato 13 maggio 2023 sarà decisamente speciale. Come ben noto, a coloro che hanno acquistato i biglietti per il concerto di Bono Vox, è arrivata una mail nella quale veniva chiesto di vestirsi in maniera elegante.

Faremo un film di questo sogno e vorrei chiedervi aiuto per far prendere vita a questa storia fantastica. Invito voi, i meglio vestiti in Europa, di venire eleganti per la nostra notte al teatro dell’opera

Un live che sarà ripreso dalle telecamere e che non potrà essere “spoilerato” dai presenti, ai quali verrà chiesto di riporre il cellulare all’interno di una busta chiusa, in modo tale da non permettere filmati non ufficiali della serata.

I prezzi per partecipare all’evento sono stati al centro di discussione, nei giorni scorsi.

Per presenziare al live di Bono Vox, che non sarà accompagnato dagli U2 ma in versione ‘solista’, i biglietti si aggiravano dai 172.50 euro ai 345 euro per il Primo settore Numerato. Ovviamente sold out in pochi minuti.