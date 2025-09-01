Bon Jovi, Tico Torres rompe il silenzio: “Non lascio la band, i musicisti non vanno in pensione”

Bastano poche settimane di voci incontrollate per far tremare una storia lunga quarant’anni. I Bon Jovi, ancora oggi guidati da Jon e con al fianco i fedelissimi David Bryan e Tico Torres, sono stati al centro di indiscrezioni insistenti: il batterista, cuore pulsante del gruppo, sarebbe pronto a ritirarsi.

Bon Jovi, voci di ritiro

L’allarme era nato da un post condiviso dopo un podcast dedicato alla band, nel corso del quale alcune dichiarazioni di Bryan erano state interpretate come un addio, sicuramente anche travisate. Il tam tam social aveva fatto il resto, con i fan divisi tra preoccupazione e incredulità.

La risposta è arrivata direttamente dallo stesso Tico Torres che ha rotto qualsiasi indugio con un video postato sull’account ufficiale della band: “Non ho idea di come nascano queste storie, ma non mi ritiro né dalla musica né dalla band. I musicisti non vanno in pensione, e io meno di tutti”.

Tico Torres, la batteria dei Bon Jovi

Poche frasi, tono diretto, e una risata finale che ha fatto tirare un sospiro di sollievo a milioni di follower.

Tico Torres non è certo un comprimario: e soprattutto dopo l’uscita di scena di Richie Sambora, che tempo fa ha deciso di proseguire una carriera solista lontano dalla band e non senza qualche tensione, è una delle colonne del gruppo, uno dei tre membri fondatori rimasti, insieme a Jon Bon Jovi e David Bryan.

Per molti fan, il suo ritiro sarebbe equivalso a una dichiarazione di resa irreparabile. Non a caso, qualcuno aveva commentato: “Se Tico se ne va, è la fine della band. È lui il cuore e l’anima dei Bon Jovi”. Una definizione che dice molto del ruolo del batterista non solo dietro ai tamburi ma come collante umano dentro un gruppo che ha attraversato decenni, mode, crisi e rinascite.

I Bon Jovi dopo Forever

Con il suo stile preciso, potente ma al tempo stesso fluido e molto radiofonico, Torres ha dato voce a quell’equilibrio che ha permesso ai Bon Jovi di muoversi agilmente e senza troppe etichette tra hard rock, ballate e pop persino con qualche contaminazione country senza perdere identità. A settantun anni, la sua energia rimane intatta e la sua volontà sembra chiara: continuare a suonare finché la musica avrà senso.

La smentita delle voci coincide con una fase intensa per la band. Dopo l’uscita dell’album Forever nel 2024, i Bon Jovi si sono immersi in una serie di progetti collaterali: dall’edizione speciale Forever (Legendary Edition), arricchita da collaborazioni con artisti come Bruce Springsteen e Joe Elliott, alla pubblicazione della docuserie Thank You, Goodnight, prodotta da Hulu e dedicata ai loro quarant’anni di carriera

Non mancano però le ombre. Jon Bon Jovi reduce da moltissimi problemi alla voce ha ammesso di non essere ancora pronto per un vero tour. Sambora, nonostante qualche tentativo di riavvicinamento, resta lontano nonostante aperture mediatiche al momento più promozionali e celebrative che concrete.

Jon ultimamente ha pianto la perdita di sua madre Carol, aggiungendo un ulteriore senso di malinconia al presente della band. In questo contesto, l’ipotesi di un ritiro di Torres aveva il sapore di un colpo basso, l’ennesima ferita in una storia già segnata da addii e difficoltà.

Il tutto in attesa di rivederli dal vivo: l’ultimo show della band in Italia risale a dodici anni fa, a San Siro.