Bolle invita Diodato: magia all’Arena di Verona per Bolle and Friends | VIDEO

Un mix raffinato di musica e danza: Diodato ha donato emozioni intense agli spettatori della speciale edizione 2025 del Gala Roberto Bolle and Friends all’Arena di Verona, celebrando 25 anni di eccellenza artistica.

Si concluderà questa sera con l’ultima replica la rassegna di Roberto Bolle and Friends che per la prima volta nella sua storia ha ospitato sul palco un protagonista della musica italiana.

Diodato, vincitore di Sanremo 2020 è stato l’ospite d’eccezione della manifestazione con la sua canzone più amata, Fai Rumore, con la quale aveva vinto la rassegna della città dei fiori partecipando all’Eurofestival di quello stesso anno.

Diodato e Roberto Bolle

Con Diodato sul palco oltre a Roberto Bolle anche Nicoletta Manni, Melissa Hamilton e Timofej Andrijashenko, in una performance intensa e struggente sulle note di “Fai rumore”.

Il momento ha rappresentato qualcosa di unico: mai prima d’ora un artista pop aveva preso parte al Gala ideato da Bolle, che in 25 anni ha portato sui palchi di mezzo mondo le più grandi stelle della danza classica e contemporanea.

Ma Diodato non è stato un semplice ospite: la sua esibizione è diventata un tutt’uno con la coreografia, un dialogo profondo tra voce e gesto, tra parola e movimento.

Fai Rumore

Il brano, già simbolo di resilienza e intimità collettiva nel periodo più acuto della pandemia – l’anno dopo il Festival, condotto da Amadeus, si sarebbe svolto in un teatro Ariston deserto – ha ritrovato in Arena una dimensione nuova, in grado di commuovere e avvolgere un pubblico gremito in ogni ordine di posto.

Diodato ha cantato dal vivo in mezzo ai ballerini, mentre le coreografie firmate da Massimiliano Volpini disegnavano nello spazio le stesse vibrazioni che la musica evocava nell’animo. Un esempio perfetto di contaminazione tra linguaggi, tra mondi che spesso sembrano paralleli e invece, in quella notte veronese, si sono fusi con naturalezza e grazia.

A cinque anni dalla pandemia

L’Arena, come spesso accade per gli eventi di Bolle, è stata a sua volta protagonista, un palcoscenico impareggiabile. A distanza di 5 anni dall’esibizione di Diodato proprio all’Arena ma in un anfiteatro completamente vuoto a causa del Covid per lo spettacolo “Europe Shine a Light” distribuito dal’Eurovisione, l’artista siciliano ha potuto godersi un abbraccio convinto caldo di applausi e di condivisione.

Lo spettacolo si replicherà per l’ultima questa volta questa sera.

Il tour di Diodato

Diodato dopo la replica di questa sera Diodato proseguirà il suo tour iniziato a Maggio da Milano. Il 25 luglio in Piazza Garibaldi a Cervia. In agosto, Diodato sarà il 2 a Ostuni per il Locus Festival, il 3 a Barletta nel Fossato del Castello per Oversound, il 9 a Palermo per il Dream Pop Fest al Teatro di Verdura, e il 14 allo Sferisterio di Macerata. Il mese si chiuderà il 30 agosto a Mantova per il Summer Fest a Palazzo Te. Il tour proseguirà poi il 4 settembre a Vicenza, in Piazza dei Signori, e il giorno seguente a Brescia, in Piazza della Loggia. Infine, l’11 settembre Diodato sarà a Roma, nella suggestiva Cavea dell’Auditorium per il Roma Summer Fest per l’ultima data estiva della sua tournée.

Bolle e Diodato Fai Rumore

Queste le suggestive immagini dell’esibioni di Diodato e Bolle sulle note di Fai Rumore