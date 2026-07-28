Scopri Venere e Adone di Sciarrino alla Fenice di Venezia: l’opera che narra il naufragio del mito classico con una drammaturgia liquida e carnale.

Venezia e Siena: Sciarrino protagonista – da Venere e Adone al dialogo con Dillon

Salvatore Sciarrino protagonista dell’estate 2026: da Venere e Adone a Venezia fino alle suggestioni senesi

C’è un nome che tiene banco nella programmazione musicale italiana di questo 2026, e non è quello di qualche nuovo talento pop o di un’ennesima star internazionale in tour. È quello di Salvatore Sciarrino, compositore palermitano classe 1947, che con la sua opera Venere e Adone — sottotitolata Naufragio di un mito — ha conquistato prima Amburgo e poi Venezia, diventando il vero caso artistico dell’estate. Parlare di Venere e Adone di Sciarrino significa entrare in un universo sonoro radicalmente altro, dove il mito classico si dissolve in una drammaturgia liquida e il canto diventa qualcosa di carnale, quasi biologico. Ma non finisce qui: il compositore siciliano sembra essere ovunque, con progetti che attraversano l’Italia da nord a sud, alimentando l’interesse di pubblico e critica in egual misura.

Chi è Salvatore Sciarrino: il genio autodidatta che ha riscritto le regole

Prima di immergersi nel vortice di Venere e Adone, vale la pena fermarsi su chi sia davvero Sciarrino, perché la sua storia è già di per sé un racconto fuori dal comune. Nato a Palermo nel 1947, è uno dei rarissimi compositori contemporanei di primo piano a essere sostanzialmente autodidatta. Niente Conservatorio come percorso canonico, niente maestri che lo abbiano formato secondo una scuola precisa: Sciarrino ha costruito il proprio linguaggio da solo, seguendo una curiosità intellettuale e sensoriale che non conosce confini di genere o di epoca.

Il dettaglio che colpisce tutti, e che racconta meglio di qualsiasi analisi musicologica la precocità di questo artista, è che a soli quindici anni stava già facendosi notare nei festival italiani dedicati alla nuova musica. Non come promessa, ma come voce già riconoscibile. Da quel momento in poi, Sciarrino ha costruito un catalogo vastissimo — opere liriche, musica da camera, composizioni orchestrali — che oggi lo posiziona tra i compositori viventi più eseguiti e discussi a livello internazionale.

Il suo approccio al suono è inconfondibile: superfici sonore quasi impalpabili, silenzi che pesano quanto le note, timbri che sembrano provenire da un altrove acustico. Non è musica facile, ma è musica che lascia il segno.

Venere e Adone a Venezia: il naufragio del mito approda alla Fenice

L’opera Venere e Adone — con libretto firmato dallo stesso Sciarrino insieme a Fabio Casadei Turroni — ha debuttato in prima mondiale il 28 maggio 2023 alla Staatsoper di Amburgo, raccogliendo un’attenzione critica immediata e polarizzante, come spesso accade con le opere di Sciarrino. Il pubblico si divide, la critica si accende, e il dibattito continua mesi dopo la prima. Esattamente ciò che un’opera contemporanea dovrebbe fare.

Ma è nel giugno 2026 che Venere e Adone di Sciarrino è arrivata al Teatro La Fenice di Venezia, e non è passato inosservato. La Fenice, con la sua storia secolare e la sua acustica leggendaria, rappresenta un palcoscenico che amplifica ogni scelta drammaturgica. Portare qui un’opera che nel sottotitolo parla di “naufragio di un mito” ha qualcosa di quasi programmatico: Venezia stessa è una città che convive con l’idea del naufragio, della bellezza che resiste all’acqua e al tempo.

Il soggetto mitico — la storia d’amore tra Venere e il giovane cacciatore Adone, destinata a concludersi tragicamente — è uno dei più antichi della tradizione occidentale. Sciarrino e Casadei Turroni non lo raccontano però con reverenza filologica: lo naufragano, appunto. Lo frammentano, lo attraversano con una scrittura vocale che privilegia il suono sul senso letterale, il respiro sulla parola. Il canto sciarriano è fluido, quasi organico, come se le voci stessero cercando di ricordare qualcosa che sta per essere dimenticato per sempre.

Per approfondire la produzione veneziana, il programma di sala del Teatro La Fenice offre una documentazione preziosa sulla genesi e la struttura dell’opera.

Il linguaggio sciarriano: cosa rende unica questa musica

Immagine generata con AI

Capire perché Venere e Adone faccia così tanto discutere richiede un minimo di immersione nel linguaggio specifico di Sciarrino. Ecco i punti chiave che il pubblico — anche quello meno abituato alla musica contemporanea — porta a casa da un’esperienza con la sua musica:

Il silenzio come elemento compositivo: nelle partiture di Sciarrino, ciò che non viene suonato è tanto importante quanto ciò che viene suonato. Le pause non sono vuoti, sono spazi carichi di tensione.

nelle partiture di Sciarrino, ciò che non viene suonato è tanto importante quanto ciò che viene suonato. Le pause non sono vuoti, sono spazi carichi di tensione. La voce come strumento fisico: il canto non serve principalmente a veicolare testo, ma a produrre un’esperienza sensoriale quasi tattile. Sibili, sussurri, microtonalità: la voce umana viene esplorata in tutta la sua gamma biologica.

il canto non serve principalmente a veicolare testo, ma a produrre un’esperienza sensoriale quasi tattile. Sibili, sussurri, microtonalità: la voce umana viene esplorata in tutta la sua gamma biologica. Il tempo dilatato: la musica di Sciarrino non ha fretta. Chiede ascolto attivo, disponibilità a stare dentro un suono senza aspettarsi che “succeda qualcosa” nel senso convenzionale del termine.

la musica di Sciarrino non ha fretta. Chiede ascolto attivo, disponibilità a stare dentro un suono senza aspettarsi che “succeda qualcosa” nel senso convenzionale del termine. Il dialogo con la tradizione: nonostante la radicalità del linguaggio, Sciarrino è profondamente immerso nella storia della musica. Il mito di Venere e Adone ha radici nel repertorio barocco, e questa consapevolezza storica filtra in ogni scelta compositiva.

Siena e il dialogo con Dillon: le voci si rincorrono, ma i dettagli restano da confermare

Accanto alla certezza della produzione veneziana, nelle settimane scorse hanno circolato voci — ancora non ufficialmente confermate da fonti verificabili — su un ulteriore progetto estivo che vedrebbe Sciarrino protagonista anche a Siena, in un contesto legato al violino e al repertorio storico degli strumenti ad arco. Si parla di un possibile dialogo con il violinista James Dillon attorno a uno Stradivari, un incontro tra la scrittura contemporanea e la liuteria del passato che sarebbe perfettamente coerente con la poetica sciarriana.

Va però precisato: al momento in cui scriviamo, questo progetto senese non risulta documentato da fonti ufficiali accessibili. È una di quelle indiscrezioni che circolano nei corridoi del mondo della musica classica contemporanea, alimentate dall’entusiasmo di chi segue da vicino i movimenti del compositore. Potrebbe concretizzarsi, potrebbe essere ancora in fase di definizione, o potrebbe essere rimasto allo stadio di conversazione. Il pubblico commenta, gli addetti ai lavori aspettano conferme.

Quello che è certo è che un simile progetto sarebbe coerente con l’interesse di Sciarrino per il dialogo tra epoche e tra strumenti storici e scrittura attuale — una tensione che attraversa tutta la sua carriera.

Perché il 2026 è l’anno di Sciarrino

L’approdo di Venere e Adone alla Fenice non è un episodio isolato: è il segnale di una centralità ritrovata — o forse mai persa — di Sciarrino nel panorama musicale europeo. A quasi ottant’anni, il compositore palermitano continua a essere un punto di riferimento per chi si interroga su cosa significhi fare musica oggi, su come si possa parlare di mito e di bellezza senza cadere nel decorativismo o nella nostalgia.

Per chi vuole approfondire la ricezione critica internazionale dell’opera, la recensione del New Yorker dedicata alla prima amburghese rimane uno dei testi più lucidi e accessibili disponibili online.

Il fatto che un’opera come Venere e Adone di Sciarrino — radicale, impegnativa, lontanissima dai compromessi del mainstream — trovi spazio in uno dei teatri più prestigiosi d’Italia dice qualcosa di importante sulla direzione che la programmazione culturale italiana sta cercando di prendere. E dice qualcosa di ancora più importante su un compositore che, a dispetto di qualsiasi tendenza del mercato, ha sempre fatto esattamente quello che voleva fare — con i risultati che oggi possiamo ascoltare, a Venezia e non solo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.