Venezia e Siena: Sciarrino protagonista – da Venere e Adone al dialogo con Dillon

Venezia e Siena: Sciarrino protagonista – da Venere e Adone al dialogo con Dillon

Salvatore Sciarrino, l’estate 2026 è sua: da Venezia a Siena, il compositore che non smette di sorprendere

C’è un nome che tiene banco nella programmazione musicale italiana di quest’estate, e non è quello di un pop star né di un fenomeno da talent show. È quello di Salvatore Sciarrino, compositore palermitano classe 1947, figura che da decenni occupa un posto del tutto singolare nel panorama della musica contemporanea europea. Due città, due progetti distinti, una visione artistica che non conosce pause: Venezia e Siena diventano i palcoscenici di un’estate che si annuncia come un momento importante per chi vuole capire dove sta andando la musica d’arte nel nostro Paese.

Ma chi è davvero Sciarrino, e perché il suo nome accende ancora il dibattito tra appassionati, addetti ai lavori e critici internazionali? Per rispondere, bisogna fare un passo indietro — e poi tornare, velocemente, al presente caldissimo del 2026.

Un autodidatta che a quindici anni già faceva parlare di sé

La storia di Salvatore Sciarrino è, in un certo senso, quella di un enfant prodige che non ha mai smesso di crescere. Nato a Palermo nel 1947, si è formato come compositore in modo largamente autonomo, senza seguire il percorso canonico dei conservatori italiani. Eppure — o forse proprio per questo — a quindici anni stava già attirando l’attenzione nei festival di musica contemporanea italiani, in un’epoca in cui il dibattito sull’avanguardia era quanto mai acceso.

Questo dettaglio non è secondario: spiega molto dell’approccio sciarriano alla composizione, fatto di ascolto profondo, curiosità intellettuale e una capacità quasi artigianale di costruire mondi sonori che sembrano venire da un altrove difficile da definire. Non è musica facile, ma è musica che entra — e che, una volta entrata, non se ne va più tanto in fretta.

Per approfondire la sua biografia e il suo percorso artistico, la pagina Wikipedia dedicata a Sciarrino offre un buon punto di partenza, mentre chi vuole addentrarsi nel suo catalogo editoriale può fare riferimento a Casa Ricordi, che pubblica e distribuisce le sue opere.

Venere e Adone: il capolavoro che ha conquistato Amburgo arriva in laguna

Il titolo che fa più rumore in questa estate 2026 è Venere e Adone, l’opera lirica che ha debuttato in prima assoluta il 28 maggio 2023 alla Hamburgische Staatsoper di Amburgo — un palcoscenico che non si sceglie per caso, ma che si guadagna. Il libretto porta la firma di Fabio Casadei Turroni e dello stesso Sciarrino, a conferma di quanto il compositore sia coinvolto in ogni strato del processo creativo, dalla nota al gesto drammaturgico.

La critica internazionale ha accolto l’opera con un aggettivo che dice tutto e niente allo stesso tempo, ma che nel caso di Sciarrino acquista un senso preciso: austeramente sensuale. Un ossimoro apparente che in realtà descrive perfettamente il suo stile — quella capacità di evocare la carnalità, il desiderio, la pulsione vitale attraverso una scrittura musicale che non urla mai, che sussurra e poi tace, che usa il silenzio come fosse una nota.

Venere e Adone è, in fondo, una storia di amore e morte, di bellezza che non può durare. Il mito ovidiano rivive in una partitura che trasforma il canto in qualcosa di fluido, quasi liquido, capace di scorrere tra le voci e gli strumenti senza soluzione di continuità. Non è un caso che il New Yorker, recensendo la prima amburghese, abbia dedicato ampio spazio all’analisi di questa drammaturgia sonora così particolare.

Che l’opera approdi ora a Venezia — città che con il suo Teatro La Fenice rappresenta uno dei templi mondiali del melodramma — è una notizia che non è passata inosservata tra gli appassionati. La laguna e Sciarrino sembrano fatti l’uno per l’altro: entrambi abitano una bellezza che ha qualcosa di fragile, di sospeso sul bordo dell’acqua e del tempo.

Siena e il dialogo con Dillon: quando uno Stradivari diventa conversazione

Immagine generata con AI

Il secondo capitolo di questa estate sciarriana si sposta nell’entroterra toscano, a Siena, dove il compositore è atteso in un confronto diretto con il violinista Dillon. Al centro di questo dialogo — stando a quanto emerso dalla programmazione estiva — ci sarebbe uno Stradivari, ovvero uno di quegli strumenti che sono essi stessi storia, memoria, materia sonora stratificata nei secoli.

Il dettaglio è suggestivo e racconta qualcosa di essenziale sulla visione di Sciarrino: la contemporaneità non vive in un vuoto sterilizzato, ma si nutre di passato, lo interroga, lo riscrive. Mettere a confronto la sua musica con uno strumento del Settecento non è un esercizio nostalgico — è una dichiarazione di metodo. Il suono di uno Stradivari porta con sé secoli di prassi esecutiva, di gesti, di risonanze fisiche; la scrittura sciarriana, con la sua ossessione per i suoni al limite del percepibile, trasforma tutto questo in qualcosa di radicalmente nuovo.

L’incontro tra epoche, in questo caso, non è un compromesso: è una tensione produttiva, quella stessa tensione che ha sempre caratterizzato il lavoro del compositore palermitano.

Perché Sciarrino fa ancora discutere (e perché è giusto che sia così)

C’è chi ama Sciarrino senza riserve e chi lo trova ostico, distante, troppo cerebrale. Il dibattito è aperto da decenni e, francamente, è uno dei segni più chiari della sua vitalità artistica. La musica che non fa discutere, in fondo, è quella che non ha nulla da dire.

Quello che è difficile negare è la coerenza del suo percorso: dall’adolescente autodidatta che stupiva i festival italiani degli anni Sessanta al compositore che oggi porta la sua opera nei teatri più importanti del mondo, Sciarrino ha sempre seguito una traiettoria personale, riconoscibile, impossibile da confondere con qualsiasi altro. In un’epoca in cui l’omologazione è la tentazione più facile, questa ostinazione ha il sapore di qualcosa di prezioso.

La voce come strumento primario: in Venere e Adone il canto non illustra il testo, lo abita dall’interno.

in Venere e Adone il canto non illustra il testo, lo abita dall’interno. Il silenzio come elemento compositivo: le pause di Sciarrino non sono vuoti, sono tensioni cariche di significato.

le pause di Sciarrino non sono vuoti, sono tensioni cariche di significato. Il dialogo tra epoche: da Siena ad Amburgo, il compositore non smette di interrogare la storia della musica per reinventarla.

da Siena ad Amburgo, il compositore non smette di interrogare la storia della musica per reinventarla. L’autonomia intellettuale: autodidatta per scelta e per vocazione, ha costruito un linguaggio che non deve nulla alle scuole.

Un’estate da non perdere per chi ama la musica che lascia il segno

Venezia e Siena, quest’estate, offrono due occasioni rare: quella di incontrare dal vivo una delle menti più originali della composizione contemporanea, in contesti che esaltano la sua musica. Venere e Adone alla Fenice promette di essere uno di quegli spettacoli di cui si parlerà a lungo — non per uno scandalo, non per un colpo di scena da gossip, ma perché certi incontri tra musica, teatro e spazio lasciano una traccia che non si cancella facilmente.

E il dialogo senese con Dillon intorno a uno Stradivari? È il tipo di evento che i veri appassionati segnano sul calendario con mesi di anticipo, sapendo che non si tratta di un concerto qualunque, ma di una conversazione tra mondi — quella conversazione che solo i grandi artisti sanno imbastire senza forzature.

Salvatore Sciarrino, a quasi ottant’anni, non mostra nessuna intenzione di rallentare. E il pubblico italiano — che spesso fatica a riconoscere i propri profeti in patria — ha questa estate una chance concreta per recuperare il tempo perduto.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.