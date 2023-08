Body count è il nuovo singolo di Jason Derulo, uscito il 25 agosto 2023, in streaming e download digitale. A seguire potete ascoltare il brano, leggere traduzione, testo e significato della canzone.

Jason Derulo, Body count, Significato, audio e video

Il brano racconta la passione irresistibile che il cantante prova per una donna, simbolo di sensualità e fascino. Sa che è desiderata, che ha avuto molti uomini, vittime della sua bellezza. Ma non riesce a resistere e vorrebbe averla, la desidera e sogna una notta di assoluto fuoco tra loro due.

CLICCANDO QUI POTETE ASCOLTARE “BODY COUNT” DI JASON DERULO

Jason Derulo, Body count, Testo della canzone

Yeah, Derulo

I didn’t know what I was looking for till you slid in

You got them fellas lining up, I bet you’re used to this, oh yeah

I can’t imagine a girl like you is sleeping alone, oh no babe, uh yeah

You’re too damn sexy for me to be your only fan, girl who am I to judge?

I don’t really care about your body count

‘Cause I just want to make that body count

Two, three, four, five

We got one night

To make, to make

To make that body count (oh)

To make that body count (oh)

If you kiss my friend I kiss yours

Make you feel better, even up the score

Like Michael Jackson said before

Let me beat it, beat it, beat it till I can’t no more (till I can’t no more)

We could call it love, sex is a hell of a drug

Girl who am I to judge? (Judge)

I don’t really care about your body count

‘Cause I just want to make that body count

Two, three, four, five

We got one night

To make, to make

To make that body count (oh) (oh yeah)

To make that body count (oh)

To make that body count

Alright, we gon’ do some throwback shit

Ay check this out

Ay ay ay

Ay ladies (yeah?)

Do you pay your own bills? (Yeah)

Do you look fine? (Hell yeah)

Well you ‘bout to get lucky tonight

Ay fellas (yeah?)

Is you getting paid? (Yeah)

Do you look fly? (Hell yeah)

Well you ‘bout to get lucky tonight

Well you ‘bout to get lucky tonight

Well you ‘bout to get lucky tonight

All that ass must be good at math

Watch me, watch me make that body count

I don’t really care about your body count

‘Cause I just want to make that body count

Two, three, four, five

We got one night

To make, to make

To make that body count (oh)

To make that body count (oh) baby

To make that body count (oh)

(Two, three, four, five, we got one)

I only need one night to make

To make that body count

Jason Derulo, Body count, Traduzione della canzone

Yeah, Derulo

Non sapevo cosa stavo cercando finché non sei arrivata tu

Le hai messe in fila, scommetto che ci sei abituata, oh sì

Non riesco a immaginare che una ragazza come te dorma da sola, oh no tesoro, uh sì

Sei troppo dannatamente sexy perché io sia il tuo unico fan, ragazza, chi sono io per giudicare?

Non mi interessa davvero il numero delle tue vittime

Perché voglio solo che quel corpo conti

Due, tre, quattro, cinque

Abbiamo una notte

Fare, fare

Per far sì che quel corpo conti (oh)

Per far sì che quel corpo conti (oh)

Se baci il mio amico, io bacio il tuo

Ti faccio sentire meglio, pareggiare il punteggio

Come ha detto prima Michael Jackson

Lasciami batterlo, batterlo, batterlo finché non ne posso più (finché non ne posso più)

Potremmo chiamarlo amore, il sess0 è una droga infernale

Ragazza, chi sono io per giudicare? (Giudice)

Non mi interessa davvero il numero delle tue vittime

Perché voglio solo che quel corpo conti

Due, tre, quattro, cinque

Abbiamo una notte

Fare, fare

Per far contare quel corpo (oh) (oh sì)

Per far sì che quel corpo conti (oh)

Per far sì che quel corpo conti

Va bene, faremo un po’ di di ritorno al passato

Sì, guarda questo

Sì, sì, sì

Ehi signore (sì?)

Paghi le tue bollette? (Sì)

Stai bene? (Diavolo sì)

Beh, stasera sarai fortunata

Ehi ragazzi (sì?)

Vieni pagata? (Sì)

Sembri volare? (Diavolo sì)

Beh, stasera sarai fortunata

Beh, stasera sarai fortunata

Beh, stasera sarai fortunata

Tutto quello stronzo dev’essere bravo in matematica

Guardami, guardami mentre faccio contare quel corpo

Non mi interessa davvero il numero delle tue vittime

Perché voglio solo che quel corpo conti

Due, tre, quattro, cinque

Abbiamo una notte

Fare, fare

Per far sì che quel corpo conti (oh)

Per far sì che quel corpo conti (oh) tesoro

Per far sì che quel corpo conti (oh)

(Due, tre, quattro, cinque, ne abbiamo uno)

Mi serve solo una notte per prepararlo

Per far sì che quel corpo conti