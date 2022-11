I Blur hanno ufficializzato la reunion, dopo settimane di indiscrezioni e rumors. La band si esibirà al Wembely Stadium di Londra il prossimo 8 luglio 2023. L’evento live rappresenta la prima esibizione del gruppo britpop dal 2015. Ad aprire il concerto saranno i Slowthai, Self Esteem e Jockstrap con biglietti disponibili a partire da mercoledì 16 novembre (clicca qui per l’acquisto). Queste le parole da Damon Albarn:

“Adoriamo davvero suonare queste canzoni e abbiamo pensato che fosse giunto il momento di farlo di nuovo”.

Il chitarrista Graham Coxon ha aggiunto:

“Non vedo l’ora di suonare di nuovo con i miei fratelli Blur e rivisitare tutte quelle fantastiche canzoni… Gli spettacoli dal vivo dei Blur sono sempre meravigliosi per me. Una bella chitarra e un amplificatore accesi e un sacco di facce sorridenti…”

Come già anticipato, i Blur si sono esibiti insieme, per l’ultima volta, otto anni fa in un tour per la promozione del loro album del 2015, The Magic Whip. I quattro membri si sono riuniti brevemente nel 2019 durante uno spettacolo dell’Africa Express diretto da Albarn.

Negli anni a seguire, le carriere dei componenti dei Blur sono continuate in sentieri solisti. Damon Albarn ha annunciato un nuovo album dei Gorillaz, anch’esso in uscita nel 2023, mentre la nuova band di Coxon, The Waeve, farà il suo debutto l’anno prossimo, così come il batterista Dave Rowntree, il cui album solista Radio Songs uscirà a gennaio 2023. Il bassista Alex James, nel frattempo, dirige The Big Feastival, un festival musicale annuale che si tiene nelle Cotswolds.

Vi avevamo già dato la notizia della reunion imminente della band, lo scorso agosto:

“I fan britannici vorranno gridare questo dai tetti – i Blur sono tornati. I ragazzi ne parlano da un po’ e ora sta diventando realtà. I loro piani sono tenuti sotto stretta sorveglianza, ma c’è un concerto a Wembley che è stato disegnato a matita e coinciderà con il 30° anniversario del loro secondo album ‘Parklife’”

L’anno prima, nel 2021, Damon Albarn non si era mostrato pessimista nell’ipotesi di una reunion aprendo, anzi, uno spiraglio:

“Non sono affatto morti e sepolti, i Blur. Sto per avere una conversazione con le persone sui Blur e mi piacerebbe cantare di nuovo tutte quelle canzoni. Mi mancano quei brani. Mi manca suonare con i Blur… non è qualcosa che farei semplicemente per il gusto di farlo. Ci deve essere davvero una buona ragione per fare tutto di nuovo e poi mi ci impegnerò con tutto il cuore”