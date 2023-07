I Blur sono attesi stasera, 22 luglio 2023, in concerto per la rassegna musicale e culturale del “Lucca Summer Festival”. La band porterà sul palco i suoi successi e i brani presenti nel loro recente disco di inediti, “The ballad of Darren“, disponibile dal 21 luglio scorso. Si tratta del nono album in studio del gruppo rock inglese e il primo progetto dei Blur dai tempi di The Magic Whip (2015), l’album più breve della band e il primo con una durata inferiore ai 50 minuti.

Il titolo dell’album fa riferimento a Darren “Smoggy” Evans, l’ex guardia del corpo della band, che attualmente lavora per il frontman Damon Albarn. Albarn ha detto di lui:

“Darren è molte persone. C’è una foto di Darren nell’album. Non sulla copertina. Doveva essere, ma poi l’abbiamo messa nella copertina interna perché non è il tipo di attenzione che Darren avrebbe voluto”

Damon Albarn, in un’intervista rilasciata a Metro, nel 2021, non chiuse affatto all’ipotesi di una reunion dei Blur:

“Non sono affatto morti e sepolti, i Blur. Sto per avere una conversazione con le persone sui Blur e mi piacerebbe cantare di nuovo tutte quelle canzoni. Mi mancano quei brani. Mi manca suonare con i Blur… non è qualcosa che farei semplicemente per il gusto di farlo. Ci deve essere davvero una buona ragione per fare tutto di nuovo e poi mi ci impegnerò con tutto il cuore”

Qui sotto potete leggere la scaletta del concerto nei pressi delle Mure di Lucca, in via Carducci. Inoltre, tutte le informazioni sui biglietti del live.

Blur, Lucca Summer Festival, 22 luglio 2023, la scaletta del concerto

Qui sotto potete leggere la scaletta del concerto dei Blur a Lucca con l’ordine di esecuzione dei brani. Il live -incluso l’opening act- inizierà alle 20.

St. Charles Square

There’s No Other Way

Popscene

Tracy Jacks

Beetlebum

Trimm Trabb

Villa Rosie

Coffee & TV

End of a Century

Country House

Parklife

To the End

Girls & Boys

Advert

Song 2

This Is a Low

Tender

The Narcissist

The Universal

Blur, Lucca Summer Festival, 22 luglio 2023, biglietti del concerto

Sono solo disponibili posti in piedi -al prezzo di 59.80- per il concerto dei Blur a Lucca. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.