Lacrime di piombo è una canzone di Blanco presente nel suo nuovo album, “Innamorato“, uscito il 14 aprile 2023. Prodotta da Michelangelo, ecco testo, significato e audio del brano.

Blanco, Lacrime di piombo, Testo canzone

Aspetto che l’alba salga

Per dirti certe cose, di cui ho un po’ paura

Te ne prendi cura tu

E dimmi che sei sincera

Spogliati ch’è primavera

E il freddo ce l’hai solo dentro

Come neve in un incendio, oh-oh

E il tuo carattere è difficile, difficile da digerire

Per uno come me, che non vuole più soffrire

Volevo dirti che

Ogni anno, ogni giorno, ogni mese che passerà

Ricorderò ogni “fanculo” come se fosse un “ti amo”

Rеgalato, poi abusato come se fosse un boato

E sono lacrimе di piombo, che scendon sotto i Ray-Ban

Le asciugo e le nascondo, sorridendo a mia mamma

Ma passerà, passerà, passerà

Cammini sul bordo piscina

Luna bianca, cocaina

Mezza nuda e ballerina

Senza uno schema di vita

Finché balla lei è felice

Un po’ piange, un po’ sorride

Passa il tempo e non la fermo

Perché è lei che ferma il tempo

E non ho le forze, mentre lei è sveglia da giorni e non dorme

Io che pensavo di capirti e forse non ho capito

Che sono stupido e non ho capito

Se ti ho mentito, se ti ho tradito, non ti ho tradito

Come se fosse una cosa normale

Seccar la testa, come un animale

E il mio carattere è difficile, difficile da digerire

Per una come te, che non vuole più soffrire

Volevo dirti che

Ogni anno, ogni giorno, ogni mese che passerà

Ricorderò ogni “fanculo” come se fosse un “ti amo”

Regalato, poi abusato come se fosse un boato

E sono lacrime di piombo, che scendon sotto i Ray-Ban

Le asciugo e le nascondo, sorridendo a mia mamma

Ma passerà, passerà, passerà (Uh-uh-uh-uh)

Uh-uh-uh-uh

Uh-uh-uh-uh

Uh-uh-uh-uh

Uh-uh-uh-uh (Passerà)

Uh-uh-uh-uh

Uh-uh-uh-uh

Uh-uh-uh-uh

Uh-uh-uh-uh

E sono lacrime di piombo, che scendon sotto i Ray-ban

Le asciugo e le nascondo, sorridendo a mia mamma

Ma passerà, passerà, passerà

Blanco, Lacrime di piombo, Ascolta la canzone, leggi il significato

A seguire potete ascoltare, in streaming, Lacrime di piombo di Blanco.

Blanco racconta di attendere il momento dell’inizio della giornata, dell’alba, per potersi aprire e confidare quello che pensa e che prova. Solo in quel modo ha la sicurezza che lei possa prendersene cura. Quel silenzio, quel ritrovo e momento, sono la sua catarsi. Dentro lei ha un freddo legato alla diffidenza, alla paura, e non è un carattere facile da gestire. Non per lui, non in questo periodo della sua vita. Lei lo sta facendo soffrire e tutti quei fancul0 deve provare a ricordarseli come fossero stati “Ti amo” (E sono lacrimе di piombo, che scendon sotto i Ray-Ban, Le asciugo e le nascondo, sorridendo a mia mamma, Ma passerà, passerà, passerà). Vuole superare il tutto, nascondere il dolore che prove e dal quale voleva fuggire.

Lei un po’ piange, un po’ sorride, tra giornate intere a non dormire, tra una luna in cielo (opposta all’alba iniziale) e cocaina. Ma questa volta, quello che Blanco canta è proprio il suo carattere difficile (si ribalta la situazione) di fronte a lei che non vuole più soffrire.

Il dolore resta, le lacrime sembrano pesanti, dure, dolorose. Le nasconde dallo sguardo di chiunque. Le accetta. Tutto passerà.