Blanco è in gara al Festival di Sanremo 2022 in coppia con Mahmood. Il giovane cantante e il collega duettano insieme nel brano “Brividi”, tra i favoriti alla vittoria di questa 72esima edizione della kermesse musicale. Ma ecco, per chi non conoscesse ancora a fondo la sua discografia e biografia, tutte le informazioni su Blanco.

Blanco all’anagrafe è Riccardo Fabbriconi, classe 2003. A soli 19 anni, in poco più di un anno ha totalizzato 1 miliardo di stream sulle piattaforme digitali collezionando 28 dischi di platino e 7 dischi d’oro: è il più giovane artista italiano ad essersi posizionato per 18 settimane al primo posto della classifica Fimi/GfK dei singoli più venduti e il secondo artista del 2021 più ascoltato su Spotify.

L’immaginario sguaiato e disordinato che circonda Riccardo è fatto di contrasti: da una parte un’attitudine punk, cruda, provocatoria, dall’altra il romanticismo di un giovane ragazzo, vissuto e raccontato senza sovrastrutture e con grande istintività. Si avvicina alla scrittura quasi per caso, dedicando il suo primo brano ad una ragazza come esperimento fine a se stesso, per poi scoprire un talento innato e spontaneo per la musica. A giugno 2020 pubblica il singolo d’esordio Belladonna (adieu), a cui seguono i brani di grande successo Notti in Bianco e Ladro di Fiori. A ottobre dello stesso anno l’artista viene selezionato per RADAR ITALIA, il programma globale di Spotify (per la prima volta in Italia) nato per supportare i migliori talenti della scena musicale emergente del nostro Paese.

A gennaio 2021 raggiunge il grande pubblico grazie alla collaborazione di successo con MACE e Salmo ne LA CANZONE NOSTRA, singolo che ha dominato per sette settimane la classifica Fimi / GfK superando i 150 milioni di stream sulle piattaforme. A febbraio 2021 esce Paraocchi a cui segue la collaborazione con MADAME nel brano Tutti muoiono.

A giugno 2021 pubblica insieme a Sfera Ebbasta la hit Mi fai impazzire, brano che si afferma come uno dei grandi successi dell’estate in vetta alle classifiche e certificato dalla Fimi come il secondo singolo più ascoltato nel 2021, con oltre 200 milioni di stream. Il 10 settembre pubblica per Island Records Blu Celeste, il suo album d’esordio certificato triplo platino che domina per settimane le classifiche Fimi/GfK dei dischi e dei singoli più venduti in Italia totalizzando oltre 600 milioni di stream sulle piattaforme e consacrandolo come l’artista rivelazione dell’anno. A novembre collabora con Marracash nel brano NEMESI contenuto nell’album NOI, LORO, GLI ALTRI.

Nel 2022 concorre con Mahmood in gara per la 72esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone Brividi.