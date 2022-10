Dal prossimo 11 novembre, verrà pubblicato il nuovo album dei Black Eyed Peas, dal titolo Elevation, già disponibile per quanto riguarda il pre-order.

Il nuovo album conterrà 15 tracce, incluso il nuovo singolo Simply The Best, pubblicato il 28 ottobre 2022 e che vede la partecipazione di Anitta ed El Alfa, e soprattutto la hit mondiale Don’t You Worry con Shakira e David Guetta.

Don’t You Worry, pubblicato lo scorso giugno, è stato uno dei tormentoni musicali dell’ultima estate. Certificato Disco D’Oro in Italia, il singolo ha superato quota 150 milioni di stream, raggiungendo anche la Top 3 dell’airplay radiofonico in Italia e della classifica italiana di Shazam e la Top 10 dell’airplay radiofonico europeo e della classifica globale di Shazam.

In Elevation, saranno presenti tante altre collaborazioni, tra le altre, con Daddy Yankee, Nicky Jam, Bella Poarch, Ozuna e Nicole Scherzinger.

Elevation sarà il nono album di inediti della band attualmente composta da will.i.am, apl.de.ap e Taboo e arriverà dopo più di due anni dal precedente Translation, album Disco D’Oro in Italia dal quale sono stati estratti tanti singoli: Ritmo, Mamacita, No mañana, Feel the Beat, Vida loca e Girl like Me.

Di seguito, la tracklist.

Black Eyed Peas: Elevation: tracklist

1. Simply The Best (feat. Anitta & El Alfa)

2. Muevelo (feat. Anuel AA)

3. Audios

4. Double D’z (con J Rey Soul)

5. Bailar Contigo (feat. Daddy Yankee)

6. Get Down (feat. Nicky Jam)

7. Dance 4 You

8. Guarantee

9. Filipina Queen (feat. Bella Poarch)

10. Jump

11. In The Air

12. Fire Starter

13. No One Loves Me (feat. Nicole Scherzinger)

14. Don’t You Worry (feat. Shakira & David Guetta)

15. L.O.V.E (feat. Ozuna)