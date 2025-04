Big Mama condurrà il Concertone 2025, accanto a lei Ermal Meta e Noemi

Tutto pronto per il Concertone 2025 di Roma che sarà condotto da Big Mama: accanto a lei anche Ermal Meta e Noemi.Squadra che vince non si cambia e, così, per il secondo anno consecutivo, a condurre il Concertone 2025 di Roma, saranno tre cantanti, tra i più amati dal pubblico. Sul palco di piazza San

Squadra che vince non si cambia e, così, per il secondo anno consecutivo, a condurre il Concertone 2025 di Roma, saranno tre cantanti, tra i più amati dal pubblico. Sul palco di piazza San Giovanni, a presentare i vari artisti che si esibiranno dal vivo, ci saranno Big Mama, Noemi ed Ermal Meta che, nel corso della serata, allieteranno il pubblico presente in piazza e i telespettatori di Raitre che trasmetterà l’evento, con alcune delle loro canzoni più famose.

Tre artisti molto diversi tra loro, con generi musicali diversi che, esattamente come accaduto lo scorso anno, uniranno le forze per regalare una giornata di musica, ma anche di unione e di riflessione. Ora dopo ora, i tre conduttori del concerto del Primo Maggio di Roma del 2025 condurranno anche tanti colleghi, ma chi sono gli altri artisti in scaletta?

Big Mama, Ermal Meta e Noemi conduttori del Concertone 2025: chi sono i cantanti in scaletta

Il concertone del Primo Maggio di Roma 2025 avrà un tema molto importante ovvero “Il futuro suona oggi” che esprime la volontà di valorizzare nuovi generi musicali con un unico obiettivo: unire generazioni e culture diverse che trovano nella musica l’elemento in comune. Oltre ai vari e importanti messaggi dedicati al diritto al lavoro che garantisce a tutti la dignità e la possibilità di costruirsi un futuro, il Concertone celebrerà anche il cambiamento musicale che punta ad unire il rock con il pop così come il rap con la musica classica.

Portatori di questi messaggi saranno, naturalmente, i vari artisti che, nel corso del pomeriggio e della serata, si alterneranno sul palco. Oltre a Noemi, Ermal Meta e Big Mama, tuttavia, non sono stati ancora svelati i nomi dei cantanti in scaletta. Tuttavia, stando ai nomi che, nel corso dei precedenti anni hanno partecipato al Concertone, non è da escludere la presenza di artisti come Rose Villan, i Coma Cose, La Rappresentante di Lista, Colapesce Dimartino.

Lo scorso anno, tuttavia, si sono esibiti anche artisti come Ultimo, i Negramaro, Achille Lauro, Mahmood, Tananai, Piero Pelù, Morgan, Coez e tanti altri. Anche quest’anno, il pubblico che potrà vedere il Concertone in Piazza San Giovanni gratuitamente, spera nella presenza di alcuni dei big della musica italiana. I nomi in scaletta, tuttavia, saranno ufficializzati solo nei prossimi giorni.