Big Mama, chi è la fidanzata Lodovica? Anche lei cantante

La relazione tra BigMama e Lodovica Lazzerini, in arte Ailo, unisce vita privata e collaborazione artistica: insieme affrontano temi come inclusione, resilienza e body positivity.BigMama, nome d’arte di Marianna Mammone, continua a essere una delle voci più autentiche e potenti della scena musicale italiana contemporanea. Dopo il successo riscosso al Festival di Sanremo 2024 con

La relazione tra BigMama e Lodovica Lazzerini, in arte Ailo, unisce vita privata e collaborazione artistica: insieme affrontano temi come inclusione, resilienza e body positivity.

BigMama, nome d’arte di Marianna Mammone, continua a essere una delle voci più autentiche e potenti della scena musicale italiana contemporanea. Dopo il successo riscosso al Festival di Sanremo 2024 con il brano La rabbia non ti basta, la cantante e rapper ha consolidato la sua posizione con l’album di debutto Sangue, un progetto che racconta con estrema sincerità le sfide personali e sociali affrontate nel corso della sua vita. Al suo fianco, nella vita privata e artistica, c’è la fidanzata Lodovica Lazzerini, conosciuta anche con il nome d’arte Ailo, una giovane cantante e autrice che ha collaborato attivamente con BigMama. Analizziamo insieme la loro storia e il percorso di BigMama, simbolo di resilienza e lotta contro il body shaming.

La storia d’amore tra BigMama e Lodovica Lazzerini

Classe 2000, Maria Lodovica Lazzerini, in arte Ailo, è originaria di Carrara ed è una cantante emergente nel panorama musicale italiano. Con singoli come Sfiga e Non mi va, ha già dimostrato di avere un’identità artistica ben definita. La sua collaborazione con BigMama va oltre la sfera sentimentale: insieme hanno scritto La rabbia non ti basta, brano presentato al Festival di Sanremo 2024, e recentemente hanno pubblicato il singolo San Junipero, un pezzo nato dalla sinergia creativa delle due artiste.

BigMama ha raccontato in più occasioni come la loro relazione sia iniziata circa tre anni fa, grazie ad amici in comune. In una sua prima apparizione televisiva a Domenica In nel 2024, ha spiegato che Lodovica l’ha aiutata a scoprire e accettare la propria sessualità, un aspetto che per lungo tempo aveva nascosto per paura di non meritare amore. «Ci siamo incontrate a una festa, eravamo ubriache – ha raccontato –. Dopo sei mesi di frequentazione, ci siamo fidanzate e da allora stiamo insieme». Oggi convivono e definiscono il loro legame «qualcosa di speciale», come dichiarato da BigMama a Verissimo, dove ha raccontato di essere profondamente felice e di considerare questa relazione come quella definitiva.

La coppia si è costruita con pazienza e rispetto reciproco, collaborando anche sul piano artistico e vivendo insieme nella loro “casetta”, nella quale manca solo un cane per completare la famiglia. Lodovica rappresenta per BigMama non solo un amore, ma anche un punto di riferimento fondamentale nel suo percorso di crescita e affermazione personale.

BigMama è nata ad Avellino il 10 marzo 2000 e ha iniziato a scrivere canzoni a soli 13 anni, spinta dalla necessità di esprimere un dolore profondo. La sua adolescenza è stata segnata da episodi di bullismo e body shaming. In varie interviste, ha raccontato di aver subito violenze fisiche e psicologiche, inclusi atti di bullismo estremi come il lancio di pietre, e anche di aver vissuto esperienze di violenza sessuale.

A soli 20 anni, BigMama ha dovuto affrontare la sfida più dura della sua vita: la diagnosi di un linfoma di Hodgkin, un tumore che ha combattuto con coraggio e determinazione. Dopo un ciclo di 12 chemioterapie, è riuscita a sconfiggere la malattia, esperienza che ha raccontato pubblicamente con grande trasparenza. Ha confidato che, nonostante la sofferenza, la malattia le ha insegnato a mettere sé stessa al primo posto e a mantenere la mente salda.

Questa esperienza ha avuto un impatto profondo anche sulla sua arte, portandola a scrivere brani che parlano di forza, dolore e rinascita. L’album Sangue, uscito l’8 marzo 2024, raccoglie dodici tracce in cui la cantante racconta i momenti più significativi della sua vita, dal bullismo alla lotta contro la malattia. Il disco è un mix di rap, elettronica, pop e dance, con collaborazioni di rilievo come quelle con La Niña e Myss Keta.

BigMama ha spiegato che il suo obiettivo è quello di aiutare chi si trova in situazioni difficili attraverso la sua musica, mandando messaggi di speranza e di accettazione. La sua voce è diventata un punto di riferimento per chi lotta contro discriminazioni e pregiudizi, e la sua storia personale è un esempio di resilienza.