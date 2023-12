Manca poco più di un mese al ritorno di Biagio Antonacci, in uscita con il nuovo album “L’inizio” dal 12 gennaio 2024. Il nuovo disco di inediti del cantautore milanese sarà disponibile in tutti i negozi su etichetta Iris distribuito da Epic Records/Sony Music Italy. Da oggi è possibile preordinare la versione fisica del disco in formato CD e vinile cliccando qui.

“L’inizio” è il sedicesimo album di studio dell’amato cantautore e arriva a quattro anni di distanza dal suo ultimo album “Chiaramente visibili dallo spazio”.

L’album raccoglierà, oltre a materiale inedito, anche gli ultimi singoli pubblicati da Antonacci: “Seria” e “Telenovela” pubblicati nel 2022, “Sognami” featuring Tananai e Don Joe (pubblicato durante il Festival di Sanremo) e “Tridimensionale”, la collaborazione con Benny Benassi uscita questa estate.

Nell’ultimo anno, Biagio Antonacci ha portato la sua musica nei palazzetti di tutta Italia con il Palco Centrale Tour e nelle location più belle del nostro Paese con Biagio Antonacci Estate 2023, una serie di date che hanno permesso al cantautore di ripercorrere i più grandi successi della sua trentennale carriera.

Chiaramente visibili dallo spazio è uscito il 29 novembre 2019 e i singoli estratti sono stati “Ci siamo capiti male”, “Ti saprò aspettare”, “Per farti felice” e “L’amore muore”. L’album ha debuttato al terzo posto della classifica Fimi dei dischi più venduti della settimana.

Biagio Antonacci a Rimini per il Capodanno 2024

Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha annunciato la presenza di Biagio Antonacci per il Capodanno 2024:

“Una star indiscutibile per un evento memorabile per il quale l’artista ha scelto non a caso il titolo “Tutti a Rimini, Biagio Antonacci live” a conferma che per Rimini il Capodanno è sempre di più un’occasione per raccontare la sua vocazione di destinazione capace di offrire proposte uniche in un contesto speciale come quello della grande piazza affacciata sul mare d’inverno all’ombra del Grand Hotel caro a Fellini”

La città di Rimini torna, dopo uno stop di tre anni iniziato con la pandemia, al grande concerto di piazza del 31 dicembre e lo fa con un interprete del cantautorato italiano di assoluto primo piano. Sarà Biagio Antonacci il grande protagonista del concerto del 31 dicembre in Piazzale Fellini a Rimini (con ingresso gratuito), momento clou del ricco cartellone di eventi ‘Rimini, il Capodanno più lungo del mondo’.