Biagio Antonacci si esibirà lunedì 19 e martedì 20 dicembre 2022, in concerto al Forum di Assago, con le due date in programma a Milano. Questi due live saranno gli ultimi appuntamenti in calendario quest’anno prima del ritorno del “Palco Centrale Tour” nel 2023. I nuovi appuntamenti vedranno il cantautore milanese il 4 maggio a Padova (Kione Arena), l’11 maggio a Mantova (Grana Padano Arena), il 13 maggio a Rimini (Stadium), il 16 maggio a Bari (Palaflorio), il 23 maggio a Reggio Calabria (Palacalafiore) e il 25 maggio a Eboli (Palasele).

Ad accogliere i fan del cantautore milanese un palco, sistemato appunto al centro del palazzetto, che diventa l’occasione per Biagio per guardare negli occhi i suoi fan e condividere con loro i brani che hanno segnato la sua trentennale carriera (era il settembre del 1992 quando Antonacci pubblicava “Liberatemi”, il suo primo successo discografico) e far ascoltare per la prima volta live gli ultimi singoli rilasciati, Seria e Telenovela. In scaletta i più grandi successi della sua carriera da “Iris” a “Non ci facciamo compagnia”. A seguire tutte le informazioni sui biglietti disponibili e sulla scaletta dei concerti

Biagio Antonacci al Forum di Assago, Milano, biglietti

Sono ancora disponibili, per le date al Forum di Assago, biglietti al prezzo di 35 euro (II anello numerato categoria 3) fino a 69 euro per il I anello numerato Categoria 1. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Biagio Antonacci al Forum di Assago, Milano, scaletta concerto

Convivendo

Se fosse per sempre

Mio padre è un re

Quanto tempo e ancora

Il cielo ha una porta sola

Lascia stare

Non so a chi credere

Il mucchio

Angela

Non è mai stato subito

Ti dedico tutto

Non ci facciamo compagnia

Ti penso raramente

Seria

Buongiorno bell’anima

Dolore e forza

Vivimi

Se è vero che ci sei

Le cose che hai amato di più

Ti ricordi perché

Tu sei bella

Tra te e il mare

Mi fai stare bene

Mio fratello

Per farti felice

Pazzo di lei

Sognami

Non vivo più senza te

Liberatemi

Iris

Telenovela

Se io se lei