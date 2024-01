L’inizio è una canzone di Biagio Antonacci presente nel disco omonimo, uscito il 12 gennaio 2024. Ecco le parole del cantautore nel parlare del brano che apre l’album:

Questo è l’unico brano del disco che non ho scritto io ma è stato un regalo di Giorgio Poi. Quando mi mandò il pezzo mi scrisse un messaggio che conservo ancora e che diceva: “Si resta vivi finché si ha l’entusiasmo per iniziare qualcosa, per generare una scintilla e farne un progetto, un amore, un’amicizia, un lavoro, una canzone, un figlio. Riuscire ad entusiasmarsi è riuscire a vivere. Saranno poi altre forze a rendere fiamme quelle scintille, a spingerci a proteggerle con le mani e soffiarci sopra per farle crescere, ma non c’è universo senza un Big Bang””.

Il testo di L’inizio

Ecco il testo di “L’inizio”, canzone di Biagio Antonacci scritta da Giorgio Poi.

Oggi c’è un’aria diversa

che sa di ritorno e sa di partenza

penso alle storie passate

e al tempo che ho perso nelle cazzate

mio figlio è più sincero di me

ma non sa ancora parlare

io voglio vivere di nuovi inizi

sorridere al cielo ad un passo dai precipizi leggero come le foglie

almeno per un minuto

farmi portare dal vento

anche se resto seduto

che chi si ferma è perduto

e resta solo a guardare

un altro giorno che passa, passa, passa

e non tonerà più chi prende strade sterrate

sa che non crescono fiori sulle autostrade

non voglio più avere fretta

rincorrere un tempo che non aspetta

ho scritto una canzone per te

prendila per quello che è

una lunga carezza,

un porto sicuro nella tempesta leggero come le foglie

almeno per un minuto

farmi portare dal vento

anche se resto seduto

che chi si ferma è perduto

e resta solo a guardare

un altro giorno che passa, passa, passa

e non tonerà più leggero come le foglie

almeno per un minuto

farmi portare dal vento

anche se resto seduto

che chi si ferma è perduto

e resta solo a guardare

un altro giorno che passa, passa, passa

e non tonerà più

Il significato della canzone L’inizio

Lo stesso Biagio Antonacci ha parlato del significato del brano:

Ho fatto mie queste parole tanto da decidere di cantarle e di dare al mio nuovo album il titolo di questa canzone. Il cambiamento per me rappresenta nuova energia, vitalità, nuovi orizzonti da raggiungere ed invece troppo spesso viene associato alla mancanza di coerenza perché siamo legati agli stereotipi, alle abitudini. Nella società di oggi il cambiamento diventa un atto di coraggio

“chi prende strade sterrate sa che non crescono fiori sulle autostrade non voglio più avere fretta rincorrere un tempo che non aspetta”

Quante relazioni vanno avanti per inerzia perché un nuovo inizio è faticoso solo da pensare? “L’inizio” è dedicata a mio figlio Carlo. Sono stato padre in epoche diverse e oggi, che ho acquisito maggiore consapevolezza, vivo maggiormente nel presente.

Alla fine, il passato è nostalgia, il futuro è ansia, solo il presente è reale e voglio viverlo al meglio per Carlo, per me stesso, per non avere rimpianti

“Ho scritto una canzone per te prendila per quello che è una lunga carezza un porto sicuro nella tempesta””