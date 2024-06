Biagio Antonacci ha dovuto rinviare le due date previste all’Arena Sferistero di Macerata, in programma domenica 9 giugno e lunedì 10 giugno 2024, per motivi di salute. Lo stesso cantante, via social, ha condiviso la notizia che recita così:

“A causa di una gastroenterite che ha colpito Biagio Antonacci, i due concerti previsti il 9 e il 10 giugno 2024 allo Sferistero di Macerata vengono riprogrammati rispettivamente nelle seguenti date, 9 e 10 settembre 2024. I biglietti restano validi per le nuove date. Per chi desiderasse il rimborso, è possibile richiederlo entro e non oltre il 10 luglio. L’artista ci tiene a rassicurare i fan sul suo stato di salute e a dare appuntamento, dopo qualche giorno di assoluto riposo, al 13-14 giugno per i concerti previsti alle Terme di Caracalla di Roma”

Confermate, quindi, le date successive ai due appuntamenti live previsti a Macerata ma posticipato per questioni di salute.

Tra una data e l’altra del tour “Funziona solo se stiamo insieme”, Biagio Antonacci passerà anche a Napoli, dove sarà tra i grandi protagonisti di RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO, in programma il 27 giugno in Piazza del Plebiscito nell’ambito del progetto “Napoli Città della Musica – Live Festival 2024”.

Ecco, a seguire, le date del tour nelle prossime settimane:

13 giugno ROMA Terme di Caracalla

14 giugno ROMA Terme di Caracalla

28 giugno GENOVA Arena Del Porto Antico

29 giugno GENOVA Arena Del Porto Antico

12 luglio ROCCELLA JONICA Teatro Castelloù

13 luglio ROCCELLA JONICA Teatro Castello

18 luglio POMPEI Anfiteatro degli Scavi

19 luglio POMPEI Anfiteatro degli Scavi

20 luglio POMPEI Anfiteatro degli Scavi

26 luglio BARLETTA Fossato del Castello

27 luglio BARLETTA Fossato del Castello

1 agosto TAORMINA (ME) Teatro Antico

2 agosto TAORMINA (ME) Teatro Antico

17 settembre GARDONE RIVIERA (BS) Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera

18 settembre GARDONE RIVIERA (BS) Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera

20 settembre GARDONE RIVIERA (BS) Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera

21 settembre GARDONE RIVIERA (BS) Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera

22 settembre GARDONE RIVIERA (BS) Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera

24 settembre GARDONE RIVIERA (BS) Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera

25 settembre GARDONE RIVIERA (BS) Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera

27 settembre GARDONE RIVIERA (BS) Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera

28 settembre GARDONE RIVIERA (BS) Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera

29 settembre GARDONE RIVIERA (BS) Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera