Appuntamento stasera, 17 dicembre 2022, a Firenze, al Mandela Forum, per una nuova data live di Biagio Antonacci. Il Palco Centrale Tour, iniziato a Jesolo il 5 novembre, arriva a Firenze e riporta Biagio Antonacci sul palco dopo più di 3 anni di silenzio, il periodo più lungo che abbia mai passato senza suonare dal vivo. Ad accogliere i fan del cantautore milanese un palco, sistemato appunto al centro del palazzetto, che diventa l’occasione per Biagio per guardare negli occhi i suoi fan e condividere con loro i brani che hanno segnato la sua trentennale carriera (era il settembre del 1992 quando Antonacci pubblicava “Liberatemi”, il suo primo successo discografico) e far ascoltare per la prima volta live gli ultimi singoli “Seria” e “Telenovela”. Con Antonacci sul palco la band formata da Placido Salamone (chitarra e direzione musicale), Massimo Varini (chitarra), Emiliano Fantuzzi (chitarra, Programmazione), Jacopo Carlini (piano, tastiere), Lucio Fasino (basso), Donald Renda (batteria) e Ernesto Lopez (percussioni), 8 elementi che daranno vita ad uno show all’insegna di brani ormai entrati nel canzoniere italiano come “Convivendo”, “Non so più a chi credere”, “non è mai stato subito”, “Vivimi”, “Sognami”, “Iris” e molto altro. Qui sotto potete leggere tutte le informazioni sui biglietti ancora disponibili e la scaletta del concerto al Mandela Forum a Firenze.

Biagio Antonacci, Firenze, 17 dicembre 2022, biglietti

Sono ancora disponibili alcune tipologie di biglietti per il concerto di Biagio Antonacci a Firenze. Si parte da 35 euro per il Quinto settore numerato fino ai 55 euro del Terzo Settore Numerato. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto dei biglietti.

Biagio Antonacci, Firenze, 17 dicembre 2022, scaletta del concerto

Convivendo

Se fosse per sempre

Mio padre è un re

Quanto tempo e ancora

Il cielo ha una porta sola

Lascia stare

Non so a chi credere

Il mucchio

Angela

Non è mai stato subito

Ti dedico tutto

Non ci facciamo compagnia

Ti penso raramente

Seria

Buongiorno bell’anima

Dolore e forza

Vivimi

Se è vero che ci sei

Le cose che hai amato di più

Ti ricordi perché

Tu sei bella

Tra te e il mare

Mi fai stare bene

Mio fratello

Per farti felice

Pazzo di lei

Sognami

Non vivo più senza te

Liberatemi

Iris

Telenovela

Se io se lei