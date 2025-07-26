Biagio Antonacci vive una relazione solida dal 2004, lei bellissima e mora è una donna molto riservata: ecco di chi si tratta

Biagio Antonacci, chi è e cosa fa la sua bellissima compagna

Biagio Antonacci e Paola Cardinale formano una coppia solida e riservata: lei è la donna che dal 2004 è accanto al cantautore milanese.

Biagio Antonacci non è solo una delle voci più riconoscibili della musica italiana, ma anche un artista capace di rimanere fedele a se stesso in un mondo che cambia velocemente. Le sue canzoni hanno raccontato generazioni, amori, partenze e ritorni, sempre con uno stile inconfondibile.

Ma accanto al Biagio pubblico, quello dei palazzetti pieni e dei testi che finiscono sottopelle, c’è un Biagio privato che ha costruito nel tempo un equilibrio stabile. E parte di questo equilibrio ha un nome ben preciso: Paola Cardinale.

La compagna di Biagio Antonacci

La loro storia inizia nel 2004, in un momento in cui Biagio lasciava alle spalle la lunga relazione con Marianna Morandi, figlia di Gianni, con cui ha avuto due figli, Paolo e Giovanni. Proprio in quegli anni, nella vita del cantante entra Paola, genovese, più giovane di lui di 13 anni. Non una donna del mondo dello spettacolo in senso classico, anche se ha avuto esperienze televisive, ma una presenza discreta, silenziosa, forte. Il contrario del clamore che spesso accompagna le coppie vip.

Paola Cardinale ha infatti lavorato nel piccolo schermo, ma sempre con un profilo molto sobrio. È stata al fianco di Fulvio Collovati, ex calciatore della nazionale italiana campione del mondo nel 1982, in un programma sportivo dal titolo Derby, trasmesso su Telenord. Un contesto locale, lontano dai grandi network, ma comunque significativo per il pubblico ligure. Da quella parentesi televisiva, Paola ha poi scelto di allontanarsi dal mondo dello spettacolo, preferendo una vita più riservata e raccolta.

Prima di incontrare Antonacci, Paola ha avuto una figlia, Benedetta, nata da una relazione con l’ex calciatore Massimo Brambati. Una famiglia allargata, quindi, che nel tempo ha trovato il proprio equilibrio. Biagio e Paola non si sono mai sposati, almeno non ufficialmente, ma questo non ha mai rappresentato un problema. Anzi, forse è proprio questa libertà condivisa, questo amore vissuto senza vincoli pubblici, ad aver reso il loro legame così duraturo.

Oggi, dopo quasi vent’anni insieme, Biagio e Paola continuano a proteggere il loro spazio privato con grande cura. Raramente si mostrano insieme in pubblico, quasi mai rilasciano dichiarazioni sulla loro vita personale. Eppure, chi li conosce racconta di una coppia affiatata, complice, costruita giorno dopo giorno lontano dai riflettori.

Paola, con la sua bellezza mediterranea e il suo carattere riservato, è diventata la figura discreta ma fondamentale accanto a uno degli artisti più amati d’Italia. E forse proprio in questo c’è la chiave della loro storia: nell’equilibrio tra la luce della ribalta e la scelta consapevole di custodire ciò che conta davvero, nel silenzio.