Biagio Antonacci si esibirà il 17 novembre 2022 a Bari, al Palaflorio, con una nuova data del suo ‘Palco centrale tour’. Le prossime date in programma sono quelle del 14 dicembre 2022 – Torino, Pala Alpitour, 17 dicembre 2022 – Firenze, Nelson Mandela Forum, 19 dicembre 2022 – Assago (MI) Mediolanum Forum, 20 dicembre 2022 – Assago (MI) Mediolanum Forum. Durante il concerto, il cantautore interpreterà i suoi successi più celebri (da ‘Se io, se lei’ a ‘Non ci facciamo compagnia’), inclusi gli ultimi pezzi rilasciati, come ‘Seria’ e ‘Telenovela’. Qui sotto potete leggere le informazioni sui biglietti e la scaletta del concerto.

Biagio Antonacci, Bari, 17 novembre 2022, Biglietti

Non sono più disponibili biglietti per il concerto di giovedì 17 novembre 2022. Il live di Biagio Antonacci è sold out.

Biagio Antonacci, Bari, 17 novembre 2022, Scaletta concerto

Qui sotto la scaletta del concerto che inizierà alle 21 al Palaflorio a Bari:

Convivendo

Se fosse per sempre

Mio padre è un re

Quanto tempo e ancora

Il cielo ha una porta sola

Lascia stare

Non so a chi credere

Il mucchio

Angela

Non è mai stato subito

Ti dedico tutto

Non ci facciamo compagnia

Ti penso raramente

Seria

Buongiorno bell’anima

Dolore e forza

Vivimi

Se è vero che ci sei

Le cose che hai amato di più

Ti ricordi perché

Tu sei bella

Tra te e il mare

Mi fai stare bene

Mio fratello

Per farti felice

Pazzo di lei

Sognami

Non vivo più senza te

Liberatemi

Iris

Telenovela

Se io se lei

Come arrivare al Palaflorio di Bari in auto e con i mezzi

Ecco le indicazioni su come arrivare al Palaflorio di Bari.

In autobus bisogna prendere le Linee 2 – 9 – 10 – 14 – 25

In aereo Dall’Aereoporto “Karol Wojtila” è possibile raggiungere il centro di Bari con la Linea 16 del servizio Trasporto Pubblico Locale.

In auto, invece, in direzione sud sulla SS16, prendere l’uscita 14B per entrare in Via Caldarola verso Bari e dopo circa 1,0 Km svoltare a sinistra in via Giuseppe Prezzolini.