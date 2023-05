Biagio Antonacci si esibirà in concerto martedì 16 maggio 2023 al Palaflorio a Bari, con una nuova data del tour. Antonacci è stato tra i protagonisti della 73° Festival della Canzone Italiana accompagnando Tananai e Don Joe durante la serata dedicata alle cover. Il ritorno sul palco del Teatro Ariston è stata l’occasione per dare una nuova veste ad uno dei brani più celebri di Biagio, “Sognami”,il successo del 2007 disponibile negli store digitali in collaborazione con Tananai e Don Joe. A seguire potete leggere la scaletta del concerto di Biagio Antonacci al Teatro Palaflorio a Bari e le informazioni sui biglietti ancora disponibili.

Biagio Antonacci, la scaletta del concerto a Bari, 16 maggio 2023

Il concerto di Biagio Antonacci inizierà alle 21. Qui sotto la scaletta del concerto con grandi classici come “Convivendo”, “Ti dedico tutto”, “Vivimi” (scritta da lui e portata al successo dalla collega e amica Laura Pausini), “Non ci facciamo compagnia”. A chiudere il live sarà l’evergreen indimenticabile, “Se io, se lei”, pezzo dal karaoke assicurato.

Convivendo

Se fosse per sempre

Mio padre è un re

Quanto tempo e ancora

Il cielo ha una porta sola

Lascia stare

Non so più a chi credere

Il mucchio

Angela

Non è mai stato subito

Ti dedico tutto

Non ci facciamo compagnia

Ti penso raramente

Seria

Buongiorno bell’anima

Dolore e forza

Vivimi

Se è vero che ci sei

Le cose che hai amato di più

Ti ricordi perché

Tu sei bella

Tra te e il mare

Mi fai stare bene

Mio fratello

Per farti felice

Pazzo di lei

Sognami

Non vivo più senza te

Liberatemi

Iris (tra le tue poesie)

Telenovela

Se io, se lei

Biagio Antonacci, biglietti del concerto a Bari, 16 maggio 2023

Sono disponibili pochissimi biglietti per il concerto di Biagio Antonacci al Palaflorio a Bari. Ci sono ancora posti a 69 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.