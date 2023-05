Beyoncé ha iniziato il suo ‘Renaissance Tour‘ ma l’Italia non è stata inclusa nelle date in Europa. Se alcuni fan hanno mestamente accolto la notizia, altri si sono messi all’opera per poter assistere al live della cantante in qualche Paese vicino (magari con una breve vacanza come cornice). Belgio, Francia, Inghilterra, Spagna, sono numerose le opzioni per poter assistere ad una tappa del Renaissance tour 2023, nei mesi di maggio e giugno.

Qui sotto potete leggere la scaletta completa del concerto che include ben 40 canzoni. Si parte da Dangerously in love concludendo poi con Summer Renaissance.

Beyoncé, Renaissance Tour, la scaletta del concerto

1. Dangerously In Love

2. Flaws And All

3. 1+1

4. I Care / I’m Goin’ Down (Mary J. Blige cover)

5. I’M THAT GIRL

6. COZY

7. ALIEN SUPERSTAR / Sweet Dreams (Medley)

8. Lift Off (from Jay-Z and Kanye West’s WATCH THE THRONE)

9. 7/11 (Interlude)

10. CUFF IT / CUFF IT – WETTER REMIX

11. ENERGY (ft. Beam)

12. BREAK MY SOUL / BREAK MY SOUL – THE QUEENS REMIX (ft. Madonna)

13. No Angel

14. Haunted

15. Formation

16. Diva

17. Run The World (Girls)

18. MY POWER (from The Lion King: The Gift)

19. BLACK PARADE

20. Savage Remix (Megan Thee Stallion ft. Beyonce)

21. Partition

22. Yonce

23. CHURCH GIRL

24. Get Me Bodied / Freakum Dress

25. Before I Let Go

26. Rather Die Young

27. Love On Top

28. Crazy In Love (ft. Jay-Z)

29. PLASTIC OFF THE SOFA

30. VIRGO’S GROOVE

31. Naughty Girl

32. MOVE (ft. Grace Jones)

33. HEATED

34. THIQUE

35. ALL UP IN YOUR MIND

36. Drunk In Love

37. AMERICA HAS A PROBLEM

38. PURE/HONEY

39. Blow

40. SUMMER RENAISSANCE

11 maggio 2023: Friends Arena, Stoccolma, Svezia

14 maggio 2023: King Baudoudin Stadium, Bruxelles, Belgio

17 maggio 2023: Principality Stadium, Cardiff, Galles

20 maggio 2023: BT Murrayfield Stadium, Edimburgo, Scozia

23 maggio 2023: Stadium of Light, Sunderland, Inghilterra

26 maggio 2023: Stade de France, Saint-Denis, Francia

29 e 30 maggio e 1, 3 e 4 giugno 2023: Tottenham Hotspur Stadium, Londra, Inghilterra

8 giugno 2023: Estadi Olimpic Lluis Companys, Barcellona, Spagna

11 giugno 2023: Orange Velodrome, Marsiglia, Francia

15 giugno 2023: RheinEnergieStadion, Colonia, Germania

17 e 18 giugno 2023: Johan Cruyff Arena, Amsterdam, Paesi Bassi

21 giugno 2023: Volksparkstadion, Amburgo, Germania

24 giugno 2023: Deutsche Bank Park, Francoforte, Germania

27 e 28 giugno 2023: PGE Narodowy, Varsavia, Polonia