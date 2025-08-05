“Belen Rodriguez incinta”, la foto scatena i commenti. L’argentina risponde

Gravidanza in corso per Belen Rodriguez? Lei ha rotto il silenzio sui social e ha chiarito tutti i dubbi sul suo futuro.

Belen Rodriguez è incinta? C’è un indizio che ha scatenato i commenti dei fan e che ha fatto pensare a una presunta – terza – gravidanza per la showgirl argentina. Belen è tra l’altro reduce di un anno ricco di attività lavorative e si sta ora godendo le sue vacanze estive in Sardegna. Nel frattempo è la protagonista di un dibattito sui social, nato dalle sue foto pubblicate su Instagram e che la ritraggono sulla riva del mare al momento del tramonto.

Belen e le voci sulla gravidanza

La soubrette sta vivendo questa estate all’insegna del relax e ha quindi voluto condividere qualche momento con i suoi followers. Su Instagram sono apparse alcune fotografie che la ritraggono al mare, bellissima e felice. Negli scatti indossa una salopette di jeans e, per via di una luce soffusa, si crea un effetto ottico che ha ancora di più alimentato i dubbi nei follower. “Ma è di nuovo incinta?“, si chiede qualche utente non nascondendo la propria curiosità. Per evitare l’inizio di ulteriori gossip, che negli anni hanno sempre colpito la conduttrice, lei stessa ci ha tenuto a rompere il silenzio e a chiarire tutti i dubbi. “E’ la salopette” – ha infatti scritto lei – “Grazie e anche il lattosio“. In questo modo, tutte le indiscrezioni si sono spente e i sospetti sono finiti.

Nessuna gravidanza in vista per Belen Rodriguez, già mamma di due figli: Santiago, nato dalla storia con Stefano De Martino, e Luna Marì che è invece venuta al mondo dal suo rapporto sentimentale – breve – con Antonino Spinalbese. Tra l’altro nell’ultimo periodo lei è stata avvistata in compagnia di un ex corteggiatore di Uomini e Donne e si è subito scatenato il gossip. Nel frattempo, la showgirl sta continuando le sue vacanze in Sardegna, dove si sta concedendo un po’ di relax dopo attività professionali molto intense che ha svolto negli ultimi mesi.

Il rapporto con la sorella Cecilia

Le indiscrezioni continuano a parlare del suo rapporto con la sorella Cecilia Rodriguez, con cui ci sarebbe stato un allontanamento di recente. Pare che tra le due donne ci sia ancora una distanza abbastanza evidente, nonostante la gravidanza di Cecilia, che sta per avere il suo primo figlio dal marito Ignazio Moser. “Gli ultimi aggiornamenti, arrivati recentemente, sembrano addirittura confermare un peggioramento della situazione“, si legge sul portale online RDS. Si attendono quindi notizie in più su quanto accaduto tra di loro, che sono sempre state molto unite.