John Lennon, il compleanno dell’ex Beatles si festeggia con un nuovo disco

È stato annunciato per il 10 ottobre, giorno in cui John Lennon avrebbe compiuto 85 anni, un nuovo cofanetto dedicato al fondatore dei Beatles con numerosi demo inediti

Il 2025 si arricchisce di un’uscita discografica che ha il sapore di un evento quasi storico. È stato fissato per il 10 ottobre, in occasione di quello che sarebbe stato l’85esimo compleanno di John Lennon, l’uscita sul mercato di Power to the People, un cofanetto gigantesco dedicato agli anni newyorkesi di Lennon e Yoko Ono, curato personalmente dal figlio della coppia, Sean.

La raccolta, composta da 12 dischi (9 CD e 3 Blu-ray audio in alta definizione), promette di restituire al grande pubblico uno dei periodi più intensi e politicamente impegnati della vita artistica della coppia.

John Lennon, in uscita un nuovo album

La notizia, subito rilanciata da Pitchfork e New Musical Express, ha immediatamente acceso l’interesse degli appassionati. Il box set raccoglie 123 brani, di cui ben 90 inediti, tra demo, registrazioni casalinghe, jam session e concerti dal vivo.

Cuore dell’operazione sono le esibizioni del 1972 al Madison Square Garden, i celebri One to One Concerts, rimontati e rimasterizzati in una nuova veste. Quei live, storici per il loro valore musicale e simbolico, furono anche gli ultimi che John e Yoko tennero insieme.

John Lennon torna con un cofanetto di inediti

Una pubblicazione estremamente curata che non si limita alla musica. Il cofanetto includerà un libro di 204 pagine, un poster, cartoline, sticker e persino riproduzioni di pass backstage e biglietti d’epoca, trasformando l’uscita in un vero e proprio oggetto da collezione. Una scelta che conferma quanto la memoria di Lennon e Ono sia ancora oggi trattata non solo come un patrimonio musicale, ma come una testimonianza storica di un’epoca forse irripetibile.

Il peso di John Lennon nella politica

D’altronde la dimensione politica del cofanetto è uno dei suoi valori più significativi centrale. Nella prefazione dell’album , Yoko Ono ha ricordato che il concerto One to One rappresentava… “il nostro tentativo di fare politica partendo dal basso. Un progetto che incarna profondamente ciò in cui John e io credevamo: Rock for Peace and Enlightenment”.

Parole che richiamano l’impegno costante della coppia in quegli anni, tra manifestazioni pacifiste e militanza contro la guerra in Vietnam con iniziative che fecero storia come il “Bed in” e la celebre canzone Give Peace a Chance, brano simbolo della stagione, che non a caso apre il cofanetto sul primo disco.

Memoria storia e ricordi

Un altro elemento di rilievo è la possibilità di ascoltare versioni alternative e rivisitate di Sometime in New York City, disco del 1972 che fu all’epoca molto discusso per i suoi contenuti apertamente politici. Oggi, grazie al lavoro di restauro sonoro guidato da Paul Hicks e Sam Gannon, i brani rivivono in un equilibrio che unisce fedeltà storica e resa tecnica contemporanea.

Sean Ono Lennon, che ha guidato la produzione, ha raccontato l’emozione provata nel riascoltare materiali inediti del padre: “Per me è stato come avere la possibilità di poter passare più tempo con lui. Crescendo, avevo a disposizione poche immagini e registrazioni è stato un momento prezioso. Ritrovare nastri mai ascoltati è stato quasi un incontro nuovo con mio padre”.

Sean, che a ottobre compirà 50 anni, ne aveva solo cinque quando il padre fu tragicamente ucciso a New York da un’aggressione a mano armata di Mark Chapman, un fan di 25 anni ossessionato dalla figura di Lennon e di Yoko.

Un documentario e un libro

Il cofanetto non si limita a offrire canzoni, ma accompagna l’ascoltatore dentro un vero e proprio viaggio narrativo. Ogni traccia è arricchita da un Evolution Documentary, montaggio audio che unisce demo, prove, outtake e conversazioni in studio, restituendo la genesi creativa delle canzoni. Questo rende Power to the People più di una semplice antologia: diventa un archivio sonoro, un documento vivo del processo artistico.

Il rilascio segue altre celebrazioni legate a Lennon: nel 2024, per il suo 84esimo compleanno, era stato acceso per la diciottesima volta l’Imagine Peace Tower in Islanda, monumento luminoso voluto da Yoko Ono e dedicato alla memoria dell’ex Beatles tragicamente scomparso.

John Lennon, una figura indimenticabile

Con questo nuovo progetto, la memoria di Lennon continua a irradiarsi, mantenendo vivo il messaggio di pace e libertà che ha caratterizzato la sua carriera post-Beatles.

La pubblicazione di Power to the People non rappresenta solo un evento discografico, ma anche un ponte tra passato e presente: un modo per riascoltare Lennon nel contesto politico e culturale degli anni ’70, e al contempo per riscoprirne la potenza visionaria nel nostro tempo. Un lascito che, a quarantacinque anni dalla sua scomparsa, continua a parlare alle nuove generazioni.