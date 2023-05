Attesa per i Baustelle, in concerto stasera a Milano, all’Alcatraz, con una nuova tappa del loro Elvis Tour 2023. I concerti sono legati alla promozione del loro ultimo disco, Elvis, uscito a distanza di cinque anni da “L’amore e la violenza, vol.2”. La copertina, realizzata da Marco Cella con la direzione artistica di Gian Luca Fracassi, riconferma la nuova direzione dell’estetica del gruppo, fatta di raffinatezza e contemporaneità, senza mai abbandonare quello sguardo al passato costitutivo della band. Le prossime date vedono la band impegnata l’8 e il 9 maggio a Milano all’Alcatraz e l’11 e il 12 maggio nuovamente a Bologna all’Estragon. A seguire tutte le informazioni sulla scaletta del concerto e sui biglietti ancora disponibili.

La scaletta del concerto dei Baustelle a Milano, 8 maggio 2023

Il concerto inizierà alle 21.

Intro

Andiamo ai rave

Betabloccanti cimiteriali blues

La guerra è finita

Los Angeles

La nostra vita

Milano è la metafora dell’amore

Contro il mondo

Monumentale

Un romantico a Milano

La moda del lento

Veronica n.2

Amanda Lear

Baudelaire

Il liberismo ha i giorni contati

Noi bambine non abbiamo scelta

Charlie fa surf

Le rane

Gomma

La canzone del riformatorio

Baustelle a Milano, 8 maggio 2023, biglietti

Il concerto dei Baustelle a Milano è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data dall’8 maggio 2023.

