Appuntamento stasera, 9 luglio, con l’ultima serata dei Battiti Live 2023 a Gallipoli. Con inizio alle 21, nell’area portuale di Gallipoli, si terrà l’ultima puntata di Radio Norba Cornetto Battiti Live in diretta da Radio Norba e Telenorba. Alla conduzione, come sempre, Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, volti storici della kermesse musicale. La puntata registrata andrà in onda prossimamente, in prima serata, su Italia 1. A seguire tutte le anticipazioni.

Battiti Live 2023, Gallipoli, 9 luglio, cantanti e ospiti

Domenica 9 luglio sul palco ci saranno: Tananai, Bob Sinclar con Quinze, Fred De Palma, Ana Mena, Baby K, Matteo Paolillo, Fedez e Annalisa, che dopo l’on the road arrivano a performare anche sul grande palco di Gallipoli, ed ancora Rhove, Paola & Chiara, Aka 7even, Gabry Ponte, Shade, Federica Carta, Diodato, Alfa, Dara, Lolita, Valentina Parisse, Ramona Flowers, Luigi Strangis, Matteo Romano, Piccolo G. On the road: Marco Mengoni ed Elodie da Giovinazzo, Emma da Canosa di Puglia e Giorgia da Otranto.

A chiudere la serata il Dj set di Bob Sinclar.

Queste le parole del sindaco della città, Stefano Minerva, nel parlare dei Battiti Live 2023:

“La grande musica torna ad essere protagonista nella nostra città con ospiti d’eccezione. Una due giorni che consacra ancora una volta Gallipoli tra le mete predilette pugliesi, una città capace di coniugare arte, cultura, musica, giovani e famiglie. Un orgoglio da primo cittadino poter confermare Battiti Live, frutto del lavoro di una grande squadra e che porterà tantissime persone a Gallipoli e che sarà meta prediletta di curiosi e spettatori. Rispondiamo ancora una volta presente, per dare continuità ad un progetto lungimirante e che fa del territorio il punto cardine. Evviva Gallipoli, evviva Battiti Live, evviva la Puglia!”.

Come partecipare e seguire la diretta tv e streaming

Come sempre da vent’anni, anche quest’anno l’ingresso al Radio Norba Cornetto Battiti Live è libero, fino al raggiungimento delle capienze consentite. Ogni giorno inoltre è possibile seguire l’evento anche attraverso i social di Radio Norba, con l’hastag #battitilive. Maggiori informazioni su www.radionorba.it. . È visibile sul Canale 730 di Sky sul Canale 11 del Digitale Terrestre in Puglia. Possibile anche seguirlo in streaming cliccando qui.