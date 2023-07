A partire da questa sera, 4 luglio 2023, torna Battiti Live 2023, in prima serata su Italia 1. Alla conduzione, sul palco, Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci.

Insieme a loro anche Mariasole Pollio che avrà il compito di raccogliere a caldo l’emozione del pubblico presente nelle piazze e far fare -a loro- alcune domande ai cantanti che si sono appena esibiti. Gli artisti saranno poi protagonisti di performance on the road in alcune altre bellissime località turistiche pugliesi. Luoghi che offriranno incredibili scenografie naturali agli artisti e ai telespettatori di Italia 1.

Battiti Live 2023, Bari, 4 luglio, Cantanti ospiti

Come sempre, la rassegna accoglierà alcuni dei nomi più importanti della musica italiana e internazionale.

Questi gli artisti, in ordine casuale Achille Lauro, Angelina Mango, Ava, Anna e Capo Plaza, Annalisa, Boomdabash, Coma_Cose, Emma, Fabio Rovazzi, Fedez, Gemelli Diversi, Gabry Ponte, Madame, Negramaro, Orietta Berti, Paola e Chiara, Rose Villain, Rosa Chemical, Sophie and The Giants, The Kolors, Tony Effe.

I cantanti saranno anche protagonisti di esibizioni on the road da alcune delle più apprezzate località turistiche della Puglia. Si parte con le performance di Giorgiada Otranto e Pinguini Tattici Nucleari da San Foca di Melendugno.

Ad accompagnare gli artisti, un incredibile corpo di ballo formato anche dagli allievi e dai professionisti del talent show “Amici”.

Tra i brani che ascolteremo “Bellu Guaglione” di Rosa Chemical, “Taxi sulla luna” di Tony Effe ed Emma, “Ci vediamo domani” della vincitrice del circuito canto di Amici 2023, Angelina Mango, ma anche “La discoteca italiana” della coppia Rovazzi/Orietta Berti.

Battiti Live 2023, Bari, 4 luglio, dove vederlo in tv e streaming

Lo show musicale andrà in onda con la prima puntata martedì 4 luglio 2023 a partire dalle 21.20 circa.

Si potrà seguire lo show su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity (dove sarà poi possibile recuperarlo e seguirlo anche nelle prossime puntate).

Noi di Soundsblog seguiremo lo show con il nostro consueto liveblogging a partire dalle 21.20.