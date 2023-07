Secondo appuntamento stasera, 11 luglio, con i Battiti Live, da Bari. Su Italia 1, in prima serata, torna lo show musicale con la conduzione, sul palco, di Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Insieme a loro anche Mariasole Pollio che avrà il compito di raccogliere a caldo l’emozione del pubblico presente nelle piazze e far fare -a loro- alcune domande ai cantanti che si sono appena esibiti. I cantanti saranno anche protagonisti di performance on the road in alcune altre bellissime località turistiche pugliesi. Luoghi della Puglia che offriranno incredibili scenografie naturali agli artisti e ai telespettatori di Italia 1. A seguire tutte le anticipazioni sulla seconda puntata, dalle anticipazioni sulla scaletta alla diretta live, puntuale alle 21.20.

Battiti Live 2023, Bari, 11 luglio, ospiti, artisti, i cantanti che si esibiranno

Nel secondo appuntamento del Radio Norba Cornetto Battiti Live 2023 su Italia 1, in onda martedì 11 luglio in prima serata, si esibiranno: Annalisa, Articolo 31, Bresh, Elettra Lamborghini, Ernia, Federica, Federico Rossi, Fedez, Francesca Michielin, Francesco Renga, Gabry Ponte, Gaia, Gianmaria, Il Pagante, Levante, LP, Mr Rain, Nek, Piero Pelù e Alborosie, Rocco Hunt, Sangiovanni, Wax, Wayne. On the road, Elodie e Marco Mengoni si esibiranno da Giovinazzo mentre i The Kolors da Vieste.

Ascolteremo quindi diversi successi e brani di questa estate, da “Bellissima” e “Mon amour” passando per “Disco Paradise” (con Annalisa insieme a Fedez e agli Articolo 31), “Mani in alto” di Elettra Lamborghini, “Non litighiamo più” di Rocco Hunt e “Parafulmini” di Ernia, Bresh e Fabri Fibra.

Dove vederlo in tv e streaming

Dopo l’esordio di sette giorni fa, lo show musicale andrà in onda con la seconda puntata martedì 11 luglio 2023 a partire dalle 21.20 circa.

Si potrà seguire lo show su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity (dove sarà poi possibile recuperarlo e seguirlo anche nelle prossime puntate).

Noi di Soundsblog seguiremo lo show con il nostro consueto liveblogging a partire dalle 21.20.