Parte stasera, 5 luglio 2022, con la prima prima puntata, Battiti Live 2022. Ricomincia a girare nelle piazze Radio Norba Cornetto Battiti Live, lo storico programma musicale di Italia 1. Cinque prime serate, a partire da martedì 5 luglio, condotte, per il sesto anno consecutivo, dalla consolidata coppia formata da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. A causa della pandemia legata al Covid-19, nelle due scorse stagioni si è svolta in un’unica location, il Castello Aragonese di Otranto. Quest’anno invece si torna in tour. Battiti Live 2022 ospita dal vivo gli artisti più noti della musica nazionale e internazionale, che canteranno le loro hit nella cornice degli splendidi panorami pugliesi: si alterneranno infatti sui palchi di Bari, Gallipoli e Trani. E in questa prima puntata si parte da Bari. Insieme ad Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci ci sarà anche Mariasole Pollio, con il compito di raccogliere a caldo l’emozione del pubblico presente nelle piazze.

Battiti Live 2022 in tv, prima puntata 5 luglio, cast cantanti

Questi gli artisti che si esibiranno nella prima puntata: Fedez, Tananai, Mara Sattei, Aka 7even, Francesco Gabbani, Gabry Ponte, Luigi Strangis, Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Fred De Palma, Baby K, Coez, The Kolors, Boro Boro, Mr Rain, Alfa, Matteo Romano.

Sempre in questa prima puntata, Battiti Live 2022 vedrà protagonisti delle esibizioni on the road Marco Mengoni, da Conversano e La Rappresentante di Lista da Ceclie Massapica.

La scaletta prevede l’interpretazione di 2/3 brani per artista, tra le ultime uscite e le hit più famose. Ascolteremo “La dolce vita” di Fedez, Tananai e Mara Sattei, inclusi pezzi solisti dei tre artisti. Tra gli altri pezzi, “Volevamo solo essere felici” di Francesco Gabbani, “Tienimi stanotte” di Luigi Strangis, “Occhi rossi” (Coez), Tropicana di Annalisa e i Boomdabash, “Caramello” di Elettra Lamborghini e Rocco Hunt.

Battiti Live 2022 in tv, prima puntata 5 luglio, dove vederlo in tv e streaming

Battiti Live 2022 andrà in onda con la prima puntata martedì 5 luglio 2022 a partire dalle 21.20 circa. Sarà possibile vederlo su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity (dove sarà possibile recuperarlo e seguirlo anche nelle prossime puntate). Noi di Soundsblog seguiremo lo show con il nostro consueto liveblogging a partire dalle 21.20.