Debutto a Bari, questa sera, con la prima puntata dei “Battiti Live 2022“. Nelle date del 17 e 18 giugno 2022, infatti, sarà il lungomare Imperatore Augusto ad ospitare l’evento musicale, tornato on the road in Puglia dopo i due anni di Covid-19. A seguire potete trovare tutte le informazioni e anticipazioni sulla tappa di questa sera.

Battiti Live 2022, Bari, cantanti, 17 giugno

Ecco il cast dei cantanti che si esibirà questa sera, al primo appuntamento dei Battiti Live 2022. Il concerto inizierà alle 21.

Venerdì 17 giugno ci saranno: Fedez, Mara Sattei, Tananai, Il Volo, The Kolors, Francesco Gabbani, Luigi Strangis, Coez, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Matteo Romano, Baby K, Fred De Palma, Boro Boro, Aka 7Even, Boomdabash, Annalisa, Mr Rain, Alfa e Gabry Ponte. In scaletta, inoltre, due esibizioni on the road: Noemi da Cisternino e La Rappresentante di Lista da Ceglie Messapica.

Battiti Live 2022, Bari, scaletta, 17 giugno

La scaletta prevede l’interpretazione di 2/3 brani per artista, tra le ultime uscite e le hit più famose. Ascolteremo “La dolce vita” di Fedez, Tananai e Mara Sattei, inclusi pezzi solisti dei tre artisti. Tra gli altri pezzi, “Volevamo solo essere felici” di Francesco Gabbani, “Tienimi stanotte” di Luigi Strangis, “Occhi rossi” (Coez), Tropicana di Annalisa e i Boomdabash, “Caramello” di Elettra Lamborghini e Rocco Hunt. Vi aggiorneremo con l’ordine delle esibizioni non appena disponibili.

L’evento sarà condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, con la partecipazione di Mariasole Pollio e per la regia di Luigi Antonini. Corpo di ballo guidato da Federica Posca, con la partecipazione tra gli altri di Tommaso Stanzani e di Nunzio Stancampiano, Christian Stefanelli e Cosmary Fasanelli dell’ultima edizione di Amici.

Battiti Live 2022, Bari, biglietti, 17 giugno

Come sempre da vent’anni, anche quest’anno l’ingresso al Radio Norba Cornetto Battiti Live è gratuito. Ogni giorno inoltre è possibile seguire l’evento anche attraverso i social di Radio Norba, con l’hastag #battitilive. Maggiori informazioni su www.radionorba.it.

Battiti Live 2022, Bari, 17 giugno, dove vedere la diretta in streaming

Sarà possibile seguire la diretta della prima tappa dei Battiti Live, in streming sul sito ufficiale di Radionorba tv (clicca qui)