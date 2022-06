Appuntamento con Battiti Live 2022 a partire dal prossimo weekend –18 e 19 giugno- con le prime due date a Bari. Alla conduzione, ovviamente, ritroveremo Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, confermati anche quest’anno al timone del festival musicale che torna, finalmente, tra diverse città della Puglia, dopo lo stop forzato dei due precedenti anni a causa del Covid-19.

Battiti Live 2022, Bari, dove?

Le prime due puntate dei Battiti Live 2022 si terranno sul lungomare Imperatore Augusto, a Bari.

L’evento ospita dal vivo gli artisti più noti della musica nazionale e internazionale, che canteranno le loro hit nella cornice degli splendidi panorami pugliesi: si alterneranno infatti sui palchi di Bari, Gallipoli e Trani. Gli artisti saranno poi protagonisti di esibizioni on the road in alcune altre bellissime località turistiche pugliesi. Luoghi che offriranno incredibili scenografie naturali agli artisti e ai telespettatori di Italia 1 a partire dall’inizio del mese di luglio.

Battiti Live 2022, Bari, cantanti

In queste ore, sono stati confermati i cantanti ospiti delle prime due serate dei Battiti Live, come riportato dal sito di Radionorba. Ecco, a seguire, in ondine sparso durante gli appuntamenti del 18 e 19 giugno 2022, chi si esibirà sul palco di Bari:

Tommaso Paradiso, Achille Lauro, Elodie, Fedez, Tananai, Mara Sattei, Irama, Il Volo, Alessandra Amoroso, Boomdabash, Annalisa, Fred De Palma, Coez, Pinguini Tattici Nucleari, Sangiovanni, Francesco Gabbani, Luigi Strangis, Alex, Albe, Francesco Renga, Aka 7Even, Noemi, Matteo Romano, Mr. Rain, Alfa, Rocco Hunt, Rhove, The Kolors, Elettra Lamborghini, La Rappresentante di Lista, Fabrizio Moro, Baby K, Vegas Jones, Room9, Nika Paris, Gabry Ponte, Federico Rossi, Lola Indigo, Boro Boro, Hal Quartièr, Mecna & Coco.

Molti nomi dell’estate 2022 e anche artisti che hanno infiammato le precedenti annate. Il modo migliore per poter ascoltare le hit più celebri, insieme al pubblico, tornato a capienza piena.

Battiti Live, Bari, Biglietti

Come accade da vent’anni, anche nel 2022 l’ingresso al Radio Norba Cornetto Battiti Live è gratuito. Ogni giorno inoltre è possibile seguire l’evento anche attraverso i social di Radio Norba, con l’hastag #battitilive. Maggiori informazioni cliccando qui.