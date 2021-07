Update: Battiti Live 2021 sta per iniziare, questa sera, su Italia 1. Alle 21.30 andrà in onda la prima puntata di questa nuova edizione e noi la seguiremo in diretta liveblogging. Sarà possibile vederla su Italia 1 o sul sito di MediasetPlay.

Primo appuntamento, questa sera, su Italia 1, in prima serata, con i “Battiti Live 2021“. L’evento musicale è stato trasmesso, in diretta, su RadioNorba dal 27 giugno scorso e tutte e cinque le date verranno mandate in onda, a partire da oggi 13 luglio, su Italia 1, con Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci alla conduzione.

Quali sono i cantanti che si esibiranno nella prima puntata dei Battiti Live 2021? Ecco i nomi annunciati dalla pagina ufficiale di Radionorba per la serata trasmessa in diretta venerdì 25 giugno: Nek, Sangiovanni, Master Kg, Irama, Dotan, Baby K, Colapesce e Di Martino, Fedez, Boomdabash. Orietta Berti, Alessandra Amoroso, Annalisa, Takagi & Ketra, Giusy Ferreri, Coma_Cose, Noemi, Deddy, Capo Plaza, Shade, Gazzelle, Francesca Michielin, Federico Rossi, Mara Sattei, Arianna e Andrea Damante.

Anche quest’anno, lo svolgimento è condizionato dal distanziamento e dalle regole legate alla pandemia da Covid-19.

Per il secondo anno consecutivo, infatti, la manifestazione musicale si svolgerà nella cornice del Castello Aragonese di Otranto, con altre 15 esibizioni che si terranno “on the road” in altrettante location della Puglia: Polignano a Mare, Vieste, Barletta, Grottaglie, Santa Maria di Leuca, Martina Franca, Gallipoli, Gravina in Puglia, Fasano, Giovinazzo, Taranto, Bari, Brindisi, Foggia e Lecce.

I Battiti Live 2021 sono andati in onda il 25, 27 e 29 giugno e il 1° e 3 luglio 2021.

Questa sera, come si può capire facilmente dai nomi annunciati, è l’occasione per ascoltare le hit che ci faranno compagnia in questa estate e per ritrovare, sul palco, i protagonisti del Festival di Sanremo 2021 e di Amici di Maria De Filippi. Spazio, quindi, per Giusy Ferreri, Baby K, Fedez, Colapesce e Dimartino, Noemi, Deddy e Sangiovanni.

Noi di Soundsblog seguiremo, insieme a voi, questa prima puntata dei Battiti Live 2021, a partire dalle 21.20 circa su Italia 1, con il nostro consueto liveblogging. L’appuntamento con la kermesse musicale dell’estate è ufficialmente partita…