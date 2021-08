Battiti Live 2021 si conclude stasera, 10 agosto 2021, su Italia 1, a partire dalle 21,15. La puntata è stata originariamente trasmessa su Radionorba e Telenorba, in diretta, lo scorso 3 luglio. Poi, come da tradizione ogni anno, la messa in onda sulla rete Mediaset, dopo qualche settimana. Alla conduzione, anche quest’anno, troviamo Alan Palmieri affiancato da Elisabetta Gregoraci. Ecco, a seguire, i cantanti che si esibiranno. E anche questa sera, come sempre, seguiremo la puntata insieme a voi con il nostro consueto liveblogging.

Il quinto e ultimo appuntamento con i Battiti Live 2021, vedrà esibirsi sul palco: Marco Mengoni, Colapesce e Dimartino, Oscar Anton, The Kolors, Vhelade, Emma Muscat e Astol, J-Ax, Jake La Furia, Fabio Rovazzi, Gaia, Takagi & Ketra, Rocco Hunt, Ana Mena, Lorenzo Fragola, Alessandra Amoroso, Cedraux, Enula, Shiva, Anna Tatangelo feat. Beba, Tancredi, Fedez, Orietta Berti, Boomdabash, Baby K, Sangiovanni, Giusy Ferreri.

Arriva per l’appuntamento finale dei Battiti Live 2021 Marco Mengoni con il suo nuovo singolo, “Ma stasera”, vera hit delle radio in queste settimane estive. Sul palco, poi, il ritorno di Fedez ed Orietta Berti, insieme (senza Achille Lauro) con il tormentone “Mille”, rimasto per cinque settimane di fila al numero uno dei singoli più venduti della classifica Fimi. Tra i protagonisti dell’estate 2021, questa sera ritroveremo anche Giusy Ferreri in compagnia di Takagi e Ketra nella hit “Shimmy Shimmy”, Baby K con i Boomdabash nella loro “Mohicani” J-Ax insieme a Jake La Furia (a proporre la loro “Salsa”) e il due della hit sanremese “Musica leggerissima”, Colapesce e Dimartino.

Come già noto, anche per l’edizione 2021, la kermesse musicale si svolgerà nella cornice del Castello Aragonese di Otranto, con altre 15 esibizioni che si terranno “on the road” in altrettante location della Puglia: Polignano a Mare, Vieste, Barletta, Grottaglie, Santa Maria di Leuca, Martina Franca, Gallipoli, Gravina in Puglia, Fasano, Giovinazzo, Taranto, Bari, Brindisi, Foggia e Lecce.

Noi di Soundsblog seguiremo insieme a voi questa ultima puntata di Battiti Live 2021. Vi aspettiamo!