Questa sera andrà in onda la quarta puntata dei Battiti Live 2021. A partire dalle 21,15, su Italia 1, Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci saranno alla conduzione del nuovo appuntamento della kermesse musicale estiva. Anche stasera sul palco di Otranto si esibiranno numerosi artisti protagonisti dei mesi scorsi in classifica e in radio e, poi, i cantanti che hanno rilasciato nuovi pezzi in occasione dell’estate 2021. La prossima settimana, sempre in prima serata su Italia 1, ci sarà l’ultima puntata del programma, primo di un Best of previsto sette giorni dopo. Il quarto appuntamento del programma è andato originariamente in onda su RadioNorna e Telenorba lo scorso 1 luglio 2021.

Ecco, a seguire, il cast dei cantanti che si esibiranno nella quarta serata dei Battiti Live: Alice Merton, Boomdabash, Baby K Elettra Lamborghini, The Kolors, Ernia, Aiello, Rkomi, Aka7even, Rocco Hunt, Ana Mena, Noemi, Carl Brave, Clementino, Nina Zilli, Topic, Mr Rain, Braco e Luna, La rappresentante di Lista, Icona 80, Nicola Siciliano e Didy, Gaudiano, Deddy, Federico Rossi, Giacomo Urtis, Bugo, Annalisa, J-Az, Jake La Furia.

Noi di Soundsblog seguiremo, live, questo nuovo appuntamento a partire dalle 21.15 con il nostro consueto liveblogging.

Come potete leggere dalle anticipazioni, sul palco ci sarà una varietà interessante di artisti. Dal Festival di Sanremo 2021 ritroveremo Annalisa, Aiello, La rappresentante di Lista e Gaudiano (che riproporranno i pezzi interpretati sul palco del Teatro Ariston). Direttamente da Amici 2021, invece, ritroveremo Deddy (che ha ottenuto un buon successo grazie all’Ep “Il cielo contromano”) e Aka 7even che ha pubblicato il suo primo disco dopo la sua partecipazione al talent show e attualmente in classifica con la hit “Loca”. Infine, ecco alcuni tormentoni di questa estate 2021: Pistolero di Elettra Lamborghini, Rocco Hunt e Ana Mena con “Un bacio all’improvviso” e Clementino insieme a Nina Zilli per “Senorita”.

Appuntamento a questa sera, dalle 21,15, con i Battiti Live 2021. Ultimo appuntamento su Italia 1 fra sette giorni esatti.