Il nuovo appuntamento con i Battiti Live 2021 è per stasera, giovedì 1 luglio, in diretta su Radionorba e Radionorba tv, a partire dalle 21.30 circa. Ecco il cast dei cantanti che si esibiranno nella quarta serata del Festival estivo: Alice Merton, Boomdabash, Baby K Elettra Lamborghini, The Kolors, Ernia, Aiello, Rkomi, Aka7even, Rocco Hunt, Ana Mena, Noemi, Carl Brave, Clementino, Nina Zilli, Topic, Mr Rain, Braco e Luna, La rappresentante di Lista, Icona 80, Nicola Siciliano e Didy, Gaudiano, Deddy, Federico Rossi, Giacomo Urtis, Bugo, Annalisa, J-Az, Jake La Furia.

Sono questi nomi ufficializzati direttamente dal profilo Instagram di Radionorba per la quarta serata, in diretta, dei Battiti Live 2021. Nelle prossime settimane, poi, le puntate verranno trasmesse in prima serata su Italia 1, con un appuntamento ogni sette giorni.

Per il secondo anno consecutivo, la manifestazione musicale si svolgerà nella cornice del Castello Aragonese di Otranto, con altre 15 esibizioni che si terranno “on the road” in altrettante location della Puglia: Polignano a Mare, Vieste, Barletta, Grottaglie, Santa Maria di Leuca, Martina Franca, Gallipoli, Gravina in Puglia, Fasano, Giovinazzo, Taranto, Bari, Brindisi, Foggia e Lecce.

Anche questa sera, come per gli altri appuntamenti precedenti andati in onda nei giorni scorsi su Radionorba e RadioNorba tv, sarà un’occasione imperdibile per chi vorrà ascoltare i successi di questa estate e i brani che ci hanno fatto compagnia nei mesi scorsi. Presenti, quindi, Boomdabash, Baby K, The Kolors, Annalisa, J-Ax e Jake La Furia.

Tra i nomi annunciati anche quello di Deddy, tra i finalisti di Amici di Maria De Filippi che ha ottenuto un grande riscontro con il suo Ep, Il cielo contromano. Recentemente è stato rilasciato anche il nuovo singolo estratto dal disco, La prima estate.

Insieme a lui anche Aka 7even, dopo il boom ottenuto nel talent show di Canale 5 e in classifica con l’omonimo album d’esordio.